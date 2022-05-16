نهاد أبو القمصان: قانون الطفل يتضمن 14 حالة تتعرض خلالها حياته للخطر

قالت نهاد أبوالقمصان، المحامية ورئيس المركز المصري لحقوق الإنسان، إن هناك قوانين تحمي الأطفال، حتى من أهاليهم، منها قانون الطفل الذي يتضمن 14 حالة، يعتبرها تعريضا لحياة الطفل إلى الخطر، لافتة إلى أن مقاطع الفيديو المتداولة للسيدة «أمنية ستارز»، تعطى أطفالا عقاقير طبية عن طريق الحقن، يندرج تحت قانون الاتجار بالبشر، نظرا لتعرية الأطفال أمام الكاميرات، وتنتهك أجسادهم بشكل يثير بعض المرضى.

مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للأمومة والطفولة

أوضحت «أبوالقمصان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc، أن الواقعة دخلت إلى مساحة أكبر من المتوقع، لافتة إلى أن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للأمومة والطفولة ومكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، لهما دور كبير في استقبال البلاغات المباشرة بخصوص الأطفال، وما يتعرضون إليه، إضافة إلى أن العقوبات في الواقعة محل البلاغ، تصل غراماتها المالية إلى نصف مليون جنيه، والسجن يتراوح من شهور حتى السجن المشدد 10 سنوات.

وأشارت «أبوالقمصان»، إلى أن مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، سيفحص مقاطع الفيديو المتداولة، ويضع لها توصيفا مناسبا وفقا للقانون، لافتة إلى أن المجلس القومي للأمومة والنيابة، يرصدان الوقائع على الإنترنت، وتتخذ النيابة العامة الاجراءات المناسبة، ومنها سحب حضانة الأطفال والتنبيه، وما إلى ذلك.

ترك الطفل دون رعاية وضربه أبرز الجرائم

أكدت «أبوالقمصان»، أن القانون يحدد بعض الحالات، بأنها تعرض حياة الطفل للخطر، وعددها 14 حالة، منها ترك الطفل دون رعاية، والإهمال، وعدم الإنفاق عليه، وسحب الطفل من المدرسة، وتشغيله في أعمال تحت السن، أو تعريضه للعنف والإيذاء النفسي والبدني والضرب، موضحة ان تلك الجرائم، تندرج تحت بنود العقوبات.