آليات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022.. الرسوم تصل إلى 300 جنيه

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد وآليات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، تزامنا مع نهاية امتحانات الثانوية العامة اليوم الموافق 21 يوليو الجاري، لشعبتي أدبي وعلمي (علوم / رياضة).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في منشور عبر الصفحة الرسمية على فيس بوك، أنّ موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، آليات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

آليات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

1- التقديم بطلب تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة لهذا العام.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الإطلاع إلكترونيا.

3- تحصيل رسوم إطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم وقيمتها 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ستعلن اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي، موعدي بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.

وانتهت الوزارة من وضع المواعيد النهائية لإعلانها على الرأي العام، علاوة على تجهيز نحو 60 ألف مدرسة لاستقبال نحو 22 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، موعد إعلان امتحانات الدور التاني للثانوية العامة 2022، حيث تبدأ الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس 2022.