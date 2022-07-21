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وزير التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 في الأسبوع الأول من أغسطس

كتب:

أميرة فكري
01:08 م | الخميس 21 يوليو 2022
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الدور الأول للعام الدراسي الحالي للشعبتين العلمية والإدبية الأسبوع الأول من أغسطس.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأضاف وزير التعليم، في منشور عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم، أنّه سيتم إتاحة النتيجة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم بعد اعتماده مباشرة. 

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مصادر: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 بين 31 يوليو و2 أغسطس

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وزير التعليم يعلن موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022.. اليوم
بقلم أميرة فكري