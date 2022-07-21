مصدر بـ«التعليم»: العام الدراسي الجديد قد يبدأ 24 سبتمبر

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مقترح بداية العام الدراسي الجديد 2023، يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، مشيرا إلى إصدار تعليمات لمديري المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية كافة، لتجهيز المدارس، وهناك نحو 60 ألف مدرسة على مستوى الجمهورية تستقبل 22 مليون طالب وطالبة، خلال العام الدراسي الجديد، موضحا أنّ الوزارة ستسعى إلى تسليم الكتب المدرسية تزامنا مع بداية الدراسة.

موعد العام الدراسي الجديد

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جرى الاستقرار على مقترح بداية العام الدراسي الجديد يوم 24 سبتمبر المقبل، بعد إدخال تعديل على مواعيد بداية العام الدراسي الجديد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موضحا أنّ الوزارة ستنسّق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في مختلف المدارس والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وزير التعليم يحسم موعد بداية العام الدراسي الجديد اليوم

يذكر أنّ الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيحسم القرار النهائي ظهر اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الحالي، واستعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد.