التعليم تعلن موعدي العام الدراسي الجديد ونتيجة الثانوية العامة بعد قليل

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، موعدي بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث انتهت الوزارة من وضع المواعيد النهائية، لإعلانها على الرأي العام، علاوة على تجهيز نحو 60 ألف مدرسة لاستقبال نحو 22 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.

الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة انتهت تماما من تحديد الموعد النهائي لبداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، وجرى إعداد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، من خلال عدد الأسابيع والإجازات وكيفية توزيع المناهج على أيام العام الدراسي.

وأضاف المصدر، أنّ وزارة التربية والتعليم، ستنفذ خطة شاملة داخل المدارس على مستوى الجمهورية، للوقاية من كورونا، موضحا أنّ أعمال تصحيح أوراق امتحانات الثانوية العامة مستمرة، حتى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّه جرى الاستقرار داخل وزارة التربية والتعليم، على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، علاوة على شرح خطوات التظلمات للعام الدراسي الحالي، إضافة إلى إعلان مواعيد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، كما سيتم أيضا إعلان عقوبات الطلاب الغشاشين الذين تم ضبطهم خلال سير امتحانات الثانوية العامة.