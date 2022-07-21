التعليم تعلن جدول امتحانات الدور الثاني لمدارس المتفوقين STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم، قبل قليل، جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة 2022 للدور الثاني لمدارس المتفوقين بالعلوم والتكنولوجيا STEM للعام الدراسي 2021/2022، التي ستعقد خلال شهر أغسطس المقبل.

جدول امتحانات الدور الثاني 2022

وأوضحت وزارة التعليم في منشور عبر فيس بوك، جدول امتحانات الدور الثاني 2022 كما يلي:

السبت: 20 أغسطس

- مقاييس المفاهيم «اللغة الإنجليزية لشعبة العلوم والرياضيات».

- التربية الدينية لشعبة العلوم والرياضيات.

الأحد 21 أغسطس

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «اللغة الإنجليزية، واختبار التربية الوطنية»، للشعبتين العلوم والرياضيات.

الإثنين 22 أغسطس

اختبار الاستعداد للقبول الجامعات باللغة العربية لشعبتي العلوم والرياضيات.

مقاييس المفاهيم باللغة العربية لشعبتي العلوم والرياضيات.

الثلاثاء 23 أغسطس

اختبار مقاييس المفاهيم للجيولوجيا للشعبة العلمية.

مقاييس المفاهيم «الرياضة التطبيقية» للشعبة الرياضية.

الأربعاء 24 أغسطس

اختبار استعداد القبول بالجامعات «اللغة الأجنبية الثانية» للشعبتين.

اختبار مقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.

الخميس 25 أغسطس

مقاييس المفاهيم الكيمياء للشعبتين.

السبت 27 أغسطس

مقاييس المفاهيم «الفيزياء» للشعبتين.

الأحد 28 أغسطس

اختبار استعداد القبول بالجامعات «الأحياء والجيولوجيا» للشعبة العلمية.

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الرياضيات» للشعبة الرياضية.

الإثنين 29 أغسطس

مقاييس المفاهيم «الأحياء» للشعبة العلمية علوم.

مقاييس المفاهيم الرياضة البحته للشعبة الرياضية.

الثلاثاء 30 أغسطس

اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات «الكيمياء والفيزياء» للشعبتين العلمي والرياضة.