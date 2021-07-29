جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل بالجيزة

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جداول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادي، الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021 عام ولغات، وصفوف النقل والمهني والصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وشدد محافظ الجيزة، ففي بيان صحفي، اليوم، على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات وتطبيق التباعد بين الطلاب في اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات بالإضافة إلى توجيه الأحياء والمراكز والمدن إلى التنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للجان الامتحانية وجاءت مواعيد أمتحانات الدور الثانى للصفوف كالأتى :-

- صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع «عام وفصل واحد ومكفوفين» والسادس «صم وضغاف سمع» خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

- الصف الخامس والسادس الابتدائي «عام وفصل واحد ومكفوفين» والسابع والثامن «صم وضعاف سمع» خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

- صفوف النقل بالمرحلة الاعدادية «الصفين الأول والثانى الاعدادى» العام والمهنى والصم والمكفوفين، يبدأ خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

- امتحان الشهادة الاعدادية «العام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع» خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

- الصفين الأول والثانى الثانوى «للصم وضعاف السمع» خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021.

- الصف الاول والثانى «المكفوفين» خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوى «الصفين الاول والثانى العام» خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

- صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفنى بجميع أنواعه خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021 علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهاده الإعدادية موحد على مستوى محافظة الجيزة خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021 .