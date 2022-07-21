جدول امتحانات الدور التاني للثانوية العامة 2022.. تبدأ 20 أغسطس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الدور التاني للثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، والتي تبدأ يوم 20 أغسطس المقبل، وتستمر حتى 30 من الشهر ذاته.

امتحانات الدور التاني للثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن» جدول امتحانات الدور التاني للثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية، حسب ما جاء في الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي:

- يوم السبت 20 أغسطس امتحان اللغة العربية لمدة 3 ساعات الشعبتين العامة.

- يوم الأحد 21 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين العامة، ومادة التربية الوطنية.

- يوم الإثنين 22 أغسطس امتحان مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية).

- يوم الثلاثاء 23 أغسطس امتحان مادة الاقتصاد للشعبة العامة، والإحصاء للشعبة العامة.

- يوم الأربعاء 24 أغسطس امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية، وامتحان التاريخ للشعبة الأدبية.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى

- يوم الخميس 25 أغسطس امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى للشعبتين.

- يوم السبت 27 أغسطس امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية.

- يوم الأحد 28 أغسطس امتحان مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) شعبة علمي رياضة.

- يوم الإثنين 29 أغسطس امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئة شعبة علمي علوم، وامتحان مادة علم النفس والاجتماع شعبة أدبي وامتحان مادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

- يوم الثلاثاء 30 أغسطس امتحان مادة الأحياء لشعبة علمي علوم، ومادة الفلسفة والمنطق الشعبة الإدبية وامتحان الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا شعبة علمي رياضة.

وانتهى طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) الامتحان في مادة الأحياء، كما أدى طلاب الثانوية العامة شعبة (الرياضيات) الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا، وأدى طلاب الثانوية العامة (الشعبة الأدبية) الامتحان في مادة الفلسفة والمنطق.