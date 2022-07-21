طريقة تصحيح «البابل شيت» في امتحانات الثانوية العامة 2022.. تعرف عليها

طريقة تصحيح «البابل شيت» للثانوية العامة 2022، من أكثر الكلمات بحثاً على مؤشر البحث «جوجل»، من قِبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الثانوي، وخاصة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة، اليوم الخميس، حيث يؤدي طلاب شعبة علمي علوم امتحان مادة الأحياء، وطلاب شعبة علمي رياضة امتحان الاستاتيكا، وطلاب الشعبة الأدبية امتحان الفلسفة والمنطق.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن تصحيح البابل شيت للثانوية العامة 2022، يتم إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، دون أي تدخل بشري لضمان نزاهة التصحيح وعدم وجود أي أخطاء.

طريقة تصحيح البابل شيت للثانوية العامة 2022

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية طريقة تصحيح البابل شيت للثانوية العامة 2022 وهي كالتالي:-

- نقل أوراق البابل شيت إلى الكنترولات لفرزها يدوياً واكتشاف الورقة التي بها أكثر من إجابة على سؤال واحد والورقة التي بها تمزيق ولا يستطيع الماسح الضوئي قراءتها، أو الورقة التي تنقصها بعض البيانات ولم يدونها الطالب.

- يتم تكويد البابل شيت ومطابقة بيانات الطلاب في بوكليت الأسئلة، مع أوراق إجاباتهم في البابل شيت، ومراجعة مطابقة الاسم ورقم الجلوس الخاصة بكل طالب.

- إدخال أوراق البابل شيت على أجهزة الماسح الضوئي لتصحيح امتحانات الثانوية في كل مادة.

تصحيح 12 ألف ورقة في الساعة الواحدة

- الماسح الضوئي يقوم بتصحيح 12 ألف ورقة بابل شيت في الساعة بما يعادل 120 ألف ورقة خلال 8 ساعات.

- الماسح الضوئي يقوم بتصوير أوراق البابل شيت وتسجيل الباركود السري الموجود على الأوراق الخاصة بكل طالب.

- كل كود له مفتاح التصحيح الخاص به وفقاً لنموذج الامتحان والإجابة.

- بعد الانتهاء من تصحيح الأوراق يتم إعادتها للكنترول للاحتفاظ بها «نسخة ورقية في الكنترول - نسخة الكترونية على الإسكانر والكمبيوتر».