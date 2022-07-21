مصدر بالتعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم 31 يوليو الجاري

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الوزارة انتهت من تصحيح العديد من أوراق إجابات مواد امتحانات الثانوية العامة، مرجحا أنه سوف يجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، يوم الأحد الموافق 31 يوليو الجاري، موضحا أن هذا الموعد جرى الاستقرار عليه حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن امتحانات الثانوية العامة سوف تنتهى اليوم بمواد الفلسفة والمنطق لطلاب شعبة أدبي، والاستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة، والأحياء لطلاب شعبة علمي علوم.

وارد تغيير موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة خلال الساعات المقبلة

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه جرى الاستقرار على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 يوم 31 يوليو الجاري، لكن من الممكن تغيير الموعد خلال الساعات القليلة المقبلة، طبقا لمعطيات أعمال تصحيح باقي المواد مثل الجبر والهندسة الفراغية والاستاتيكا والفلسفة والمنطق والأحياء وعلم النفس والاجتماع والجيولوجيا، لافتا إلى أن جميع أعمال التصحيح تتم بشكل إلكتروني دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء.

وزير التعليم يحسم الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة ظهر اليوم

ويحسم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ظهر اليوم الخميس، الموعد النهائي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إضافة إلى طريقة تقديم التظلمات، ومواعيد امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، علاوة على إعلان عقوبات الطلاب الغشاشين؛ إذ يواجه العديد من الطلاب عقوبة الحرمان من دخول الامتحانات لمدة عام دراسي واحد، بعد ضبطهم بحالات غش إلكتروني داخل لجان امتحانات الثانوية العامة.