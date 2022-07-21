موعد صلاة الجمعة في القاهرة والمحافظات.. تعرف عليه

يهتم المسلمون في جميع بقاع الأرض، بصلاة الجمعة لما لها من فضل كبير، حيث إنه خير يوم طلعت فيه شمس، ويعد أداء صلاة الجمعة بمثابة العيد الأسبوعي لجموع المسلمين، ما يجعل شريحة كبيرة منهم تحرص على اغتنام فضل هذا اليوم، وأداء الصلاة في وقتها، والاستماع الى خطبة الجمعة، والدعاء وقراءة القرآن الكريم.

وفي إطار الخدمات الكثيرة والمتنوعة، التي تحرص جريدة «الوطن»، على تقديمها بشكل يومي، نستعرض من خلال السطور التالية، موعد صلاة الجمعة غدا بالقاهرة والمحافظات المختلفة، داخل جمهورية مصر العربية.

موعد صلاة الجمعة

من المقرر أن يكون موعد صلاة الجمعة غدا، وفقا لما نشره الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة في القاهرة وبعض المحافظات كما يلي:

- القاهرة 12.01

- الاسكندرية 12.07

- الغربية 12.02

- المنصورة 12.01

- الزقازيق 12.00

- اسيوط 12.00

- سوهاج 12.02

- بني سويف 12.02

- المنيا 12.03

- اسوان11.54

- مطروح 12.17

- الغردقة 11.51

- الخارجة 12.5.

حكم صلاة السنة قبل الجمعة

وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت عن حكم صلاة السنة، قبل أداء صلاة الجمعة، موضحة أن سنة صلاة الجمعة كسنة الظهر تماما، أي صلاة أربع ركعات قبلها، وركعتين بعدها، والأفضل أن تُصَلَّى أربعًا قبلها وأربعًا بعدها، وعن علي رضي الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا؛ يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِهِنَّ رَكْعَةً».

كما أكدت دار الإفتاء المصرية أنه روى عن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُصَلِّيًا بَعْدَ الجُمُعَةِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا»، وقال شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي: «فرعٌ في سنةِ الجمعةِ بَعْدهَا وقَبلَهَا: تُسنُّ قَبلَهَا وَبَعدهَا صلاةٌ، وأقَلُّهَا ركعتان قَبلهَا وركعتان بَعدهَا، والأكملُ أربعٌ قَبلهَا وأربعٌ بَعدهَا وأمَّا السنة قَبلهَا فالعمدةُ فيها: حديث عبدالله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ»، والقياسُ على الظُّهْرِ»، وعلى ذلك: فصلاة السنة القبلية للجمعة مشروعة مُسْتَحَبَّةٌ ولا حرج فيها ولا يُسوّغ إنكارُها.