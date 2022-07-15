العيد القومي لمحافظة القاهرة.. 6 وزراء يؤدون صلاة الجمعة بمسجد الحسين

أدى 6 وزراء اليوم صلاة الجمعة بمسجد الحسين، في إطار احتفالات محافظة القاهرة بعيدها القومي، بحضور مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقيادات المحافظة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، ونظير عياد نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر.

الوزراء المشاركون هم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عبد العاطي وزير الري، وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والمستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

«شعراوي» يهنئ «عبدالعال» بالعيد القومي لمحافظة القاهرة

ومن ناحيته، هنأ اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، محافظ القاهرة وكافة العاملين بها بمناسبة العيد القومي، معرباً عن تمنياته بدوام التوفيق والسداد لخدمة مواطني العاصمة وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، كما أشاد وزير التنمية المحلية بالطفرة التي شهدتها محافظة القاهرة خلال الثماني سنوات الماضية من عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي في كافة المجالات الخدمية لمواطني العاصمة، وإقامة العديد من المشروعات القومية في مختلف القطاعات التي تهم المواطن والمترددين عليها من المحافظات الآخرى.

العيد القومي لمحافظة القاهرة

جدير بالذكر أن القاهرة تحتفل بعيدها القومي في 6 يوليو من كل عام والذى يوافق ذكرى إنشائها على يد القائد جوهر الصقلي بأمر من الخليفة الفاطمي المعز لدين الله عام 969م.

وتعد القاهرة من أجمل وأقدم مدن العالم حيث يعود تاريخها إلى فجر الحضارة البشرية وتعتبر من أقدم وأعرق المدن الشاهدة على حضارات عديدة مرت بها والمقصد العالمي للسياحة والثقافة والفنون ومركز التقاء للأعمال والتجارة والعلوم، وتسمى بمدينة الألف مئذنة لكثرة مساجدها، كما تضم القاهرة آثارًا فرعونية ورومانية وبيزنطية وقبطية وإسلامية جعلتها مدينة ساحرة تجذب السائحين لزيارتها واختيرت واحدة من أهم 10 مقاصد سياحية في العالم، كما تم اختيارها عاصمة للثقافة في دول العالم الإسلامي هذا العام.