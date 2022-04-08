موعد صلاة الجمعة بالمحافظات اليوم 7 رمضان

يهتم المسلمون بأداء صلاة الجمعة لما لها من فضل كبير، إذ أنه خير يوم طلعت فيه شمس، فهو بمثابة العيد الأسبوعي، مما يجعل الكثير يحرص على اغتنام فضل هذا اليوم من خلال الصلاة في أوقاتها والدعاء وقراءة القرآن الكريم وغيرها من الأعمال المباركة للاستفادة من فضل هذا اليوم الذي خصه الله سبحانه وتعالي بالخير الكثير.

موعد صلاة الجمعة في المحافظات

وتبدأ صلاة الجمعة بعد أذان الظهر المقرر أن يكون في الساعة 11:57 صباحا بمحافظة القاهرة، وفي الساعة 11:57 بالجيزة، على أن يكون أذان الظهر في محافظة المنوفية 11:58، أما أذان الظهر في محافظة الشرقية يكون في الساعة 11:55، وفي محافظة الإسماعيلية 11:53، وموعد أذان الظهر في محافظة الإسكندرية 12:02.

شروط خطبة الجمعة

وأوضحت دار الإفتاء المصرية الشروط الواجب توافرها في خطبة الجمعة أن يتم افتتاحها بحمد الله تعالى: «ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح خطبة إلا بعد الحمد»، وبعدها تأتي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأوضحت دار الإفتاء أن الصلاة على النبي لأن وهذا لأن صلاة الجمعة يكون فيها دعاء لكي يتقبل الله الدعاء، وقد جاء في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم: أن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم تأتي خطوة قول الشهادتين فهي من أهم الشروط حيث أوضحت دار الإفتاء أن الخطبة التي تتم دون قول الشهادتين غير صحيحة، وفق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء»، ويأتي آخر شرط لخطبة الجمعة في التذكير بتقوى الله سبحانه وتعالى باستخدام العبارات التي تؤثر في القلوب وذلك وفق دار الإفتاء المصرية.