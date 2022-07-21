نوال الكويتية تنضم إلى EQUAL Arabia من Spotify

أعلن Spotify تعيين شيخة الطرب وقيثارة الخليج، نوال الكويتية، سفيرة EQUAL Arabia لشهر يوليو، وذلك لمواصلة منح الفنانات العربيات منصة لسماعها على المستوى الإقليمي والعالمي.

نوال الكويتية يعلق على اختيارها سفيرة EQUAL Arabia

وعلقت سفيرة EQUAL Arabia، نوال الكويتية، قائلة في بيان صحفي: «يشرفني أن يتم اختياري سفيرة Spotify EQUAL Arabia لشهر يوليو، حيث أنها مساحة مخصصة لإبراز الفنانات العربيات وموسيقاهن الرائعة والملهمة، والتي آمل أن تصل إلى جميع المستمعين في العالم. النساء بطبيعتهن قويات وحساسات وعاطفات ومبدعات، وكنت دائما وسأستمر في دعم وتمكين المرأة في مختلف المجالات».

كانت المطربة الكويتية نوال الكويتية من أوائل الفنانات الخليجيات اللواتي ظهرن في الخليج العربي في بداية مسيرتها الموسيقية، واستطاعت أن تثبت نفسها وتعرض موهبتها وتصبح اسمًا مشهورًا في العالم العربي في سن السابعة عشر من عمرها، ظهرت نوال لأول مرة على المسرح، حيث غنت أغاني لفنانين طرب مثل طلال مداح وعبد الكريم عبد القادر.

أشهر أغاني نوال الكويتية على Spotify

نحتت النجمة طريقها الفني وميزت نفسها عن غيرها من الفنانين من خلال موهبتها وصوتها الآسر وسلوكها المحبب، نوال الكويتية ليست فقط فنانة ذات صوت قوي يترك جمهورها في حالة من الرهبة، بل هي أيضًا تعزف على البيانو والناي، وفي عام 1984، أصدرت ألبومها الأول، واليوم أصبحت أغانيها «قضى عمري» و«الراية البيضاء» و«قسم وسمعني» من بين أكثر أغانيها انتشارًا على Spotify.

أصدرت نوال أكثر من 17 ألبومًا، وأصدرت باستمرار ألبومات تحمل عنوانًا ذاتيًا تليها سنة الإصدار بدلاً من اختيار أغنية واحدة للفت الانتباه إليها بطريقة غير مباشرة. أحدث ألبوم لها فقط كان بعنوان «الحنين»، حيث أعادت لها ذكريات جميلة ومعجبيها على حدٍ سواء.

نوال الكويتية تشارك في الأعمال الخيرية

تعتبر نوال أول فنانة تقدم مساهمة كبيرة في نمو النوع الموسيقي الخليجي. كانت جريئة ومبتكرة في الطريقة التي ابتكرت بها موسيقاها، وجلبت إيقاعات جديدة تتأثر بموسيقى الجاز.

على مر السنين، شاركت نوال في مجموعة من الأعمال الخيرية والإنسانية، بما في ذلك العمل كرئيسة لجنة تحكيم مسابقة مسرح كالد للمواهب وإلقاء الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الدولي السادس على التوالي للصحة النفسية للبالغين.

كانت نوال الكويتية أيضًا عضوًا في اللجنة الاستشارية لجائزة المرأة العربية وحصلت على الجائزة في لندن عام 2017، وطوال مسيرتها المهنية، حصلت على العديد من الألقاب بما في ذلك أفضل مغنية خليجية، ونجمة الخليج الأولى، وجيتار الخليج ، وشيخة الطرب وغيرها الكثير.

تم عرض أحدث أغنية لنوال، «فيني كثير» على EQUAL Global، وهي قائمة تشغيل تسلط الضوء على المبدعات النساء على مستوى العالم، كجزء من برنامج EQUAL Arabia، ظهرت أيضًا على لوحة إعلانية في قلب تايمز سكوير بنيويورك بالإضافة إلى غلاف قائمة تشغيل EQUAL Arabia لتسليط مزيد من الضوء والترويج لأغنيتها.