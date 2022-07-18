فيلم وثائقي من «Spotify» لتسليط الضوء على رحلة المغني علي لوكا

أعلنت منصة «Spotify» عن أحدث الفنانين المشاركين في برنامج «RADAR» بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو الفنان علي لوكا، الذي أصبح مؤخرًا أحد الفنانين البارزين في المشهد الموسيقي.

وتقدم المنصة الموسيقية من خلال البرنامج حملة دعم متكاملة لـ«لوكا» تشمل التسويق والدعم الترويجي على المنصة وخارجها بالإضافة إلى لوحات إعلانية في القاهرة وفيلم وثائقي لتعريف الجمهور على الفنان.

«متخافيش ياما» أكثر أغنية مصرية استماعًا على Spotify

بدأت مسيرة المغني والرابر المصري الموسيقية عام 2010، لكن انطلاقته الحقيقية نحو الشهرة حققتها أغنية «متخافيش ياما»، بالاشتراك مع أوزي، التي كانت بمثابة بوابة العودة إلى الفن بعد غياب طويل عن صناعة الموسيقى، ومن خلال الفيلم الوثائقي القصير، يمكن للمشاهدين متابعة «لوكا» أثناء تجواله في جميع أنحاء القاهرة، من المسرح إلى وسط البلد ثم إلى الجيزة، وخطوات رحلته التي بدأها بالغناء كفنان منفرد ثم الانضمام إلى فرقة ثم العودة للغناء بمفرده مرة أخرى.

أغنية «متخافيش ياما» حققت نجاحًا كبيرًا على Spotify، حيث تستمر في جذب الجمهور غير المصري من شمال إفريقيا إلى السعودية، كما أصبحت الأغنية المصرية الأكثر استماعًا خارج مصر بنسبة 73%، وقال «لوكا»: «عندما تستمعون إلى موسيقاي، ستجعلكم ترقصون وتملأكم بالفرح، وستمنحكم مشاعر إيجابية، الموسيقى هي الطريقة التي أعبر بها عن كل ما أمر به في حياتي».

البرنامج العالمي RADAR

وأطلقت «سبوتيفاي» البرنامج العالمي «RADAR» في عام 2020، وهو مصمم حصريًا لمساعدة الفنانين الصاعدين على تحقيق نجاحات أكبر في مسيرتهم المهنية وتقوية تواصلهم بالمستمعين، من خلال رعاية المواهب الصاعدة في كافة أنحاء المنطقة.

وتربط Spotify الجمهوره العالمي بالمشهد الموسيقي العربي سريع التطور، ويمكن الفنانين من اجتذاب جمهور جديد في أسواق جديدة، ويعد «لوكا» هو خامس فنان يظهر في قائمة «RADAR» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسبقه في الظهور على القائمة «Xriss Jor» وبدر الشعيبي وإليانا وعصام النجار.

وقال وسام خضر، الفنان ومسؤول شراكات التسمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «سبوتيفاي»: «متحمسون جدًا لدعم علي لوكا، ونحن على ثقة أنه سيواصل تحقيق نجاحات تتخطى حدود مصر، صدق وقوة كلماته تجعلان من السهل على أي مستمع سواء في المغرب أو تونس الارتباط بموسيقاه، والاحتفاء به ضمن برنامج RADAR سيمنح الجمهور من كافة أرجاء العالم فرصة اكتشاف موسيقاه».