رئيس «البنك الزراعي»: البنوك الوطنية دعمت الاقتصاد المصري وقت الأزمات

قال علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن محفظة البنك الزراعي التمويلية ككل وصلت لـ 61 مليار جنيه، وأكثر من 80% من هذه التمويلات في الإنتاج الحيواني، والتصنيع القائم على الزراعة، مشيرًا إلى أن المحفظة المالية في فبراير 2020 كانت تقدر بـ33 مليار جنيه؛ أي أن حجم التمويلات زاد الفترة الأخيرة بنسبة 100%، موضحًا أن القروض شبه المتعثرة كانت تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، ومحفظة الشركات ارتفعت لـ15 مليار جنيه مقارنة بـ500 مليون جنيه قبل ذلك.

المحفظة المالية في فبراير 2020 كانت تقدر بـ33 مليار جنيه

وأضاف «فاروق»، خلال حواره في برنامج «بنوك واستثمار»، مع الإعلامي إسماعيل حماد، الذي يُعرض على قناة «extra news»، أننا نستهدف التوسع في تمويل المشاريع الكبرى، ومحفظة الودائع كانت 55 مليار جنيه وارتفعت لـ116 مليار جنيه، كما أن البنك الزراعي المصري يستهدف أن يكون واحد من أكبر 5 بنوك في مصر، معتمدا على تمويل المشاريع الزراعية، فأغلب العاملين في البنك الزراعي كان يعملون في البنك الأهلي، ونعمل على التوسع بصورة مماثلة للبنك الأهلي، إذ أن البنوك الوطنية قامت بدعم الاقتصاد المصري وقت الأزمات.

البنك الزراعي المصري يستهدف أن يكون واحد من أكبر 5 بنوك في مصر

وأوضح رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، أن البنك من خلال فروعه المنتشرة في أغلب قرى مصر يقدم سلفة زراعية للمزارع البسيط بفائدة 5% بدعم من البنك المركزي المصري، وهذه السلفة تهدف لمساعدة المزارع على شراء مستلزمات الإنتاج من أسمدة وبذور وخلافه، كما أن البنك ضخ 12 مليار جنيه خلال العام الماضي على 325 ألف مزارع حصلوا على السلف الزراعية من البنك الزراعي المصري.