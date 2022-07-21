وزيرة البيئة تبحث سبل الاستثمار بمحمية رأس محمد في شرم الشيخ

أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الخميس، جولة تفقدية لمحمية رأس محمد بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاوضاع البيئية وأعمال التطوير بها، وذلك استمراراً لاستعددات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ «cop27»، بحضور الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة وعددا من قيادات الوزارة المعنية.

محمية رأس محمد تعد من أجمل شواطئ العالم

أكدت وزيرة البيئة، على أهمية محمية رأس محمد للسياحة البيئية عالمياً حيث تعد من أجمل شواطىء العالم بالإضافة إلى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتي تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة فهم أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية والتطوير المستمر الذي تنفذه الوزارة، مشددة على أننا أمام فرصة حقيقة للتكاتف من أجل حماية التنوع البيولوجى من آثار التغيرات المناخية من خلال استضافة مصر لمؤتمر المناخ «cop 27»، المقرر عقده نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

فؤاد: مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا

وشددت «فؤاد»، على أن مصر تشهد حاليا تحولا تنمويا سريعا في كافة المجالات ومنها الحفاظ على المحميات الطبيعية وتطويرها لحماية التراث الطبيعي والثقافي والثروات الطبيعية بها، وخاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الإدارة المستدامة للمحميات لتعكس اهتمام مصر بالبيئة والتنوع البيولوجي وقضايا المناخ بإدارتها وفقا للنظم العالمية، بما يضعها ضمن أهم المحميات الجاذبة للسياحة عالميا ونمودجا واقعيا للتنمية المستدامة التي يُراعى فيها كافة الأبعاد البيئية والاجتماعية والتراثية والثقافية والاقتصادية .

واستعرضت وزيرة البيئة، أهم أعمال التطوير التي تشهدها محمية رأس محمد ومنها الخدمات المقدمة للزوار، لتوفير تجربة سياحية بيئية مميزة مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة في ظل عودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية، وكذلك تطوير منطقة المعامل ومركز تدريب صون الطبيعة، مؤكدة على أهمية مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية لتشغيل مركز الزوار وتقديم خدمات للزائرين.

وتفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، مركز تدريب صون الطبيعة، حيث يجري رفع كفاءته استعداداً لاستغلاله لأغراض البحث العلمي والتدريب المتخصص بالشراكة مع الجامعات والمراكز البحثية والوقوف على ما تم من أعمال بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مركز تدريب صون الطبيعة، الواقع بمدينة شرم الشيخ بين محميتي رأس محمد ونبق، يعد أحد أهم وأشهر مراكز التدريب المتخصصة في مجالات البيئة والطبيعة والتنوع البيولوجي في المنطقة وركيزة داعمة لملف السياحة العلمية، وسيقدم برامجه التدريبية والتعليمية المعتمدة بالتعاون مع الأوساط العلمية والبحثية الدولية والمحلية المتخصصة.

أوضحت أن المركز ينفرد بتقديمه لبرامج تدريبية سياحية وعلمية متميزة تعتمد على مزج البرامج الأكاديمية بالتدريب الميداني البري والبحري والتحتمائي بمحميتي رأس محمد ونبق بما تحتويه من معامل حقلية متخصصة ومجهزة ومركز غوص عالي الإمكانيات ولنشات الأبحاث وأجهزة الرصد والقياسات البيئية المتخصصة ويتكون من 25 غرفة فندقية وقاعات محاضرات ومؤتمرات.

وزيرة البيئة تلتقي بسياح في محمية رأس محمد

والتقت «فؤاد» بعددا من زوار المحمية والسياح الذين أشادوا بالإجراءات الاحترازية بالمحمية والنظام المتبع بالاضافة إلى طبيعة المحمية الفريدة.

كما تضمنت الجولة بحث سبل الاستثمار بمحمية رأس محمد مع عدد من المستثمرين بما يتوافق مع طبيعة المحمية وحساسيتها البيئية ويدعم الحفاظ على مواردها الطبيعية ودمج المجتمع في حمايتها وتوفير خدمات متميزة للزوار بما يضمن تجربة سياحية بيئية مميزة للزوار مع الحفاظ الأنظمة البيئية خاصة في ظل عودة الحياة إلى قطاع السياحة البيئية.

يذكر أن محمية رأس محمد، تتميز بتنوعها الفريدة والذي يضم طيور مهاجرة وشواطئ صافية بالإضافة إلى كائنات برية وبحرية وانواع من النباتات النادرة وهو ما يجعلها نموذج فريد للطبيعة الخلابة التي يتواجد فيها أنواع نادرة من الأشجار والكائنات الحية.