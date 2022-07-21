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الإجراءات المتبعة بعد تقديم وقبول تظلمات الثانوية العامة 2022

حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره

كتب:

منة عبده
01:58 م | الخميس 21 يوليو 2022
الدكتور طارق شوقي.. وزير التربية والتعليم

الدكتور طارق شوقي.. وزير التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، عن الإجراءات المتبعة عقب تقديم وقبول طلبات تظلمات الثانوية العامة 2022، وذلك تزامنا مع نهاية امتحانات الثانوية العامة 2022، اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري. 

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الإجراءات المتبعة بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

الإجراءات المتبعة بعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022

1- فى حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واستراد الرسوم إلكترونيا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات. 

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان، لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة. 

إجراءات بعد قبول طلب تظلمات الثانوية العامة 2022

1- حضور الطالب بمفرده لمقر التقدير المركزي أو مع ولي أمره، وممنوع اصطحاب مدرس المادة. 

2- الإلتزام بالحضور فى الموعد المحدد للإطلاع، ومن يتخلف ليس من حقه التقدم بطلب مرة أخرى. 

3- تقديم صورة ضوئية واضحة من بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر.

4- يتم الإطلاع على صورة البابل شيت، بالإضافة إلى نموذج الإجابة.

5- يراجع الطالب تظليل الإجابات الخاصة به، وكتابة ملاحظاته والتوقيع بنفسه عليها. 

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد العام الدراسي الجديد 2023، والذي يبدأ يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، وأوضحت الوزارة أن الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد ستبدأ دون معوقات، والوزارة تسعى لتطوير منظومتها للارتقاء بمستوى الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.