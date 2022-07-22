«كنت بربيها».. اعترافات المتهم بقتل ابنته ودفنها داخل منزله في الأقصر

«كنت بربيها بعد ما طلقت والدتها».. بهذه الكلمات بدأ المتهم بقتل ابنته، 15 عامًا، ودفن جثتها داخل المنزل في قرية العديسات قبلي بمحافظة الأقصر، اعترافاته أمام جهات التحقيق، وأضاف أن والدتها من محافظة الفيوم وحدث خلافا بينهما أسفر عن طلاقها، فتركت له المنزل وسافرت الي مسقط رأسها وتركت له الفتاة المجني عليها.

وتابع المتهم أنه تحول إلى أب وأم في أن واحد، ونظرا لكونها فتاة قرر أن يتشدد في تربيتها، وكان دائم التعدي عليها بالضرب بسبب تصرفاتها غير المسؤولة، وأوضح المتهم أن يوم الواقعة عاد من عمله ولم يجدها في المنزل.

قتل ابنته بسبب غيابها عن المنزل

وبعد فترة من البحث وجدها لدى الجيران، ولما عادت تعدى عليها بالشومة كنوع من أنواع العقاب، إلا أنها سقطت على الأرض غارقة في دمائها، وأوشار المتهم أنه حاول أن يسعفها ولكنها لفظت أنفاسها الأخير ، وخشيه افتضاح أمره فضلا عن التشكيك في سبب قتلها، قرر دفنها في المنزل.

وأردف المتهم المقيم في محافظة الأقصر أن الجيران بدأوا في السؤال عنها وكان يقول لهم أنها سافرت لوالدتها في الفيوم ولكنه كان يشاهد الشك في عيونهم، وأضاف المتهم أنه فوجئ بالشرطة تقتحم المنزل وتسأله عن ابنته وأجابهم بأنها سافرت لوالدتها في الفيوم، ولكنهم بدأوا في التنقيب عنها حتى عثروا على جثتها.

بلاغ بانبعاث رائحة كريهة من داخل منزل بالأقصر

تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغا من أحد الأهالي بقرية العديسات قبلي بانبعاث رائحة كريهة من داخل أحد المنازل بالقرية، وأضاف المبلغ أن ابنة صاحب المنزل مختفية منذ فترة، وبالانتقال تبين أن صاحب المنزل قتل ابنته 15 عامًا وقام بدفنها في المنزل المقيم به، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وأرشد عن مكان دفنها، وتم استخراج الجثة ونقلها لمستشفى الأقصر العام تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة.