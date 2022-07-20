«جبروت أب».. أنهى حياة ابنته ودفنها في المنزل بقرية العديسات جنوب الأقصر

تجرد الأب من مشاعره، وأنهى حياة ابنته التي لم تكمل 15 عاماً، ودفن جثتها داخل المنزل، في قرية «العديسات»، جنوب شرق محافظة الأقصر، بعدما اعتاد ضربها وتعذيبها طوال الفترة التي سبقت مقتلها، حتى أراد الله أن يكشف جريمته البشعة، ببدء تحلل جسد ابنته وتصاعد رائحة كريهة لم يحتملها الجيران، الذين شكوا في أمره وأبلغوا الشرطة لتأتي وتبدأ تفتيش المنزل حتى تعثر على جثة ابنته مقتولة بضربة شومة على رأسها ودفنها في أرضية المنزل.

الأب أنهى حياة ابنته ودفنها بالمنزل

وأصيب أهالي القرية الهادئة بصدمة، حينما علموا أنّ الأب أنهى حياة ابنته بقسوة دون رحمة أو شفقة، ثم حاول إخفاء معالم جريمته والتخلص من جثة ابنته بدفنها في المنزل بقرية العديسات في محافظة الأقصر، مُتسائلين كيف تمكن من قتل ابنته بدمٍ بارد بتلك الطريقة، إلا أنّ الجيران لم ينصدموا فلقد اعتادوا مشاهدة الأب يعذب ابنته ويضربها ضرباً مُبرحاً دون سبب واضح.

الرائحة كشفت دفنها في المنزل

يوم تلو الآخر تصاعدت رائحة كريهة، تزداد اللحظة تلو الأخرى، حتى أصبحت لا تطاق، ولم يتمكن الأهالي من تحملها أكثر من ذلك، فأبلغ أهالي قرية «حاجر العديسات» جنوب شرق الأقصر، الشرطة التي حضرت على الفور، وبتفتيش المنزل وتتبع مصدر الرائحة التي لا تحتمل، عثرت قوات الأمن على جثة فتاة تبلغ من العمر 15 سنة، وتبينّ وفاتها إثر تلقيها ضربة بشومة على رأسها أردتها قتيلة في الحال.

الأب أنهى حياة ابنته بشومة

وتبينّ أنّ الأب أنهى حياة ابنته ودفنها في المنزل، بعدما اعتاد ضربها وتعذيبها لفترة طويلة، وحاول إخفاء الجريمة بدفنها داخل المنزل، ولكن الرائحة كشفته، فجرى استخراج الجثة ونقلها إلى مستشفى الكرنك الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

القبض على الأب قاتل ابنته

وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على الأب الذي أنهى حياة ابنته ودفنها في المنزل، للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من إتهام، ومعرفة سبب قتل ابنته، وإنهاء حياتها بتلك الطريقة البشعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.