إحالة أوراق 7 متهمين أنهوا حياة شخص وشرعوا في قتل شقيقه للمفتي بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بإحالة أوراق 7 أشخاص من مركز أخميم إلى مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، لاتهامهم بقتل شخص والشروع فى قتل شقيقه.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي، وعضوية المستشارين أحمد محمد حلاوة، وأحمد أبو القاسم، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف مسيس.

أحداث الواقعة تعود إلى العام الماضي

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل من العام الماضي، بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج، عندما قام كل من «ط . ق»، و«ح . أ»، و«ع . ن»، و«أ . ق»، و«ي . ق»، و«م . ق»، وجميعهم هاربون، و«ق . ح»، 64 عاما، بالمعاش، بقتل المجني عليه «ح . أ»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل شقيقه «ذ . أ»، وذلك باستخدام مطواة، وفأس، وعصى شوم، بسبب خلافات بين الطرفين.

أسلحة بيضاء

وبحسب أوراق القضية، توجه المتهمون إلى المجني ععليهما بمقر أرضهما الزراعية وبحوزتهم الأسلحة البيضاء والعصي، وانهالوا ضربا عليهما وتركوهما في دمائهما وفروا هاربين.

ونُقل المصابان لمستشفى سوهاج الجامعي، ولفظ أحد الشقيقين أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب الآخر، واتهم المتهمين بإحداث الإصابات بهما، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.