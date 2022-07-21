غرق طبيبة في أحد شواطئ طور سيناء.. «أنقذت ابنها وماتت»

لقيت طبيبة مصرعها غرقا بعد أن قامت بإنقاذ طفلها الذي كان يغرق في أحد شواطئ طور سيناء، وجرى نقل الطفل وجثة والدته للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بغرق سيدة في شاطئ بالطور

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، بلاغا من قسم شرطة طور سيناء، يفيد وصول طبيبة جثة هامدة إلى مستشفى الزهراء بطور سيناء، وتدعى «رشا محمد السيد»، 40 سنة، أخصائي طب أسرة بمديرية الصحة ببورسعيد ومن مواليد محافظة الشرقية، وسبب الوفاة إسفكسيا الغرق.

وتبين أن الطبيبة كانت في زيارة إلى مدينة طور سيناء، وأثناء تواجدها على أحد الشواطئ تعرض طفلها «محمد أحمد بدوي»، 7 سنوات، للغرق فنزلت إلى المياه وأنقذته وفشلت في الخروج ولقيت مصرعها غرقا، وانتقلت سيارات الإسعاف بالطور والأجهزة الأمنية إلى الشاطئ، وجرى إنقاذ الطفل ونقله إلى وحدة مستشفى الزهراء، وتحويله إلى مستشفى أبورديس العام لاستكمال العلاج، كما تم نقل جثة الأم إلى مستشفى الزهراء.

فشل محاولات إنقاذ السيدة

وجرى عمل إنعاش لها داخل الرعاية المركزة وفشلت محاولات إنقاذها إثر توقف عضلة القلب، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الطور العام.

تم إخطار النيابة العامة بالواقعة، وصرحت بالدفن وتسليم الجثة لذويها.