مدبولي: مشروعات النقل أتاحت شرايين حياة جديدة لخدمة أهداف التنمية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم لمتابعة موقف عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها فى قطاع النقل، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل، والمهندس علاء مصطفى، مساعد وزير النقل للمكتب الفني.

شرايين حياة جديدة لخدمة أهداف التنمية

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، إلى أنّ لقاء اليوم يأتي في إطار المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التي تنفذها وزارة النقل بمختلف قطاعاتها الحيوية، ومتابعة الخطوات الخاصة بتمويل مراحل تنفيذ تلك المشروعات، لما لها من أهمية كبيرة في إحداث نقلة نوعية في مجال البنية التحتية، خاصة ما يتعلق منها بالطرق والمحاور الجديدة أو القائمة التي خضعت لإعادة تأهيل ورفع كفاءة، وهو ما ساهم في إتاحة شرايين حياة جديدة لخدمة أهداف التنمية في مختلف المجالات.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على التوسع في إقامة وتنفيذ العديد من مشروعات النقل الحديثة، والصديقة للبيئة في ذات الوقت، لافتا إلى دور مثل هذه المشروعات في ربط وتسهيل حركة التنقل للمواطنين والبضائع بين مختلف مناطق الجمهورية.

الخط الرابع لمترو الأنفاق

وخلال الاجتماع، استعرض الفريق كامل الوزير، موقف عدد من المشروعات التي تنفذها الوزارة، وبينها مشروع إنشاء المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبري بطول 19 كم، وما يتم تنفيذه من أعمال مدنية على طول الخط، وكذا موقف التعاقدات الخاصة بأعمال الأنظمة الكهروميكانيكية والسكة والورش وتوريد الوحدات المتحركة وماكينات الحفر، وغيرها من متطلبات تنفيذه، مجدداً الإشارة إلى دور هذا المشروع فى خدمة المناطق الأثرية بالجيزة والمتحف المصري الكبير، وربط أقصى غرب القاهرة الكبرى بأقصى شرقها، فضلاً عن استيعاب حركة النقل السطحي الكثيفة على مسار الخط، وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمناطق التي يمر بها الخط والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بإقليم القاهرة الكبرى، والقضاء على مشكلة التلوث البيئي.

موقف مشروع القطار الكهربائي السريع

كما استعرض وزير النقل موقف مشروع القطار الكهربائي السريع وخطوطه الثلاثة، الأول (العين السخنة / مطروح) بطول 660 كم، والثاني (الفيوم / بني سويف / أبو سمبل) بطول 1100 كم، والثالث (قنا / الغردقة / سفاجا) بطول 225 كم.

وتطرق وزير النقل خلال الاجتماع، إلى موقف مشروع إنشاء المرحلة الرابعة للقطار الكهربي الخفيف LRT (عدلي منصور / العاصمة الإدارية / العاشر من رمضان)، بطول 16 كم، مشيرا إلى أنّ هذه المرحلة ستسهم في تكامل ربط وسائل النقل السككي لمدينة العاشر من رمضان بالمدن الأخرى على طول المسار.