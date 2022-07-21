سلحفاة مهددة بالانقراض تحصل على رقم «58 إيجبت» قبل إطلاقها

شهدت محمية «أشتوم الجميل» في محافظة بورسعيد إطلاق سلحفاة بحرية خضراء، من النوع المهدد بالانقراض، إلى المياه مرة أخرى، بعد إنقاذها من أحد أسواق الأسماك في محافظة السويس، حيث فوجئت فتاة بوجود السلحفاة النادرة لدى أحد الباعة، فقامت بشرائها بغرض إنقاذها وإعادتها للمياه مرة أخرى، حيث تم إطلاق اسم «هناء» عليها، كما حصلت على رقم «58 إيجبت» قبل إطلاقها.

تحالف لعلاج السلحفاة وإطلاقها في بيئتها الطبيعية

وقالت انتصار الحجازي، مدير الإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بمحافظة السويس، إن عملية إطلاق السلحفاة إلى بيئتها الطبيعية في محمية «أشتوم الجميل» بشاطئ بورسعيد، قد تمت بالتعاون بين جهاز البيئة بالسويس، برئاسة الدكتورة إنعام مجاهد، والمنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في محافظة السويس، بحضور الباحثة رنيم عبدالرحيم، والدكتور حسين رشاد، مدير المحمية.

وقررت اللجنة المعنية بالأمر، إطلاق السلحفاة في مياه بورسعيد، بحضور نحو 20 مشاركاً من المجتمع المدني، حيث أوضحت «الحجازي» أنه تم علاج السلحفاة، التي كانت تعاني عدداً من المشكلات الصحية التب أصيبت بها نتيجة بقائها خارج المياه لفترة طويلة، قبل إعادتها للمياه مرة أخرى.

فتاة تشترى سلحفاة نادرة من باعة الأسماك بالسويس

وتم إنقاذ السلحفاة النادرة «هناء»، والتي تحمل رقم «58 إيجيبت»، بعد قيام فتاة من محافظة السويس، بشرائها من أحد باعة الأسماك، وقامت بتسليمها إلى أحد أصحاب المحلات التي تتاجر في الأسماك بمنطقة «الغريب»، لعلمها أنهم يهتمون بإعادة إطلاق مثل هذه النوعيات إلى البحر مرة أخرى، وذلك بغرض إطلاقها في المياه مرة أخرى، خاصة وأن «محمود نجم»، صاحب محل الأسماك، له عدة تجارب سابقة في إنقاذ وإطلاق أكثر من 15 ترسة بحرية في المياه وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وأشارت مصادر إلى أن البائع طلب من الفتاة مبلغ 1500 جنيه، ثمناً للسلحفاة البحرية النادرة، إلا أنها دفعت مبلغ 900 جنيه، وحصلت على السلحفاة، ثم تواصلت مع فرع جهاز شؤون البيئة في السويس، لعلاجها وإطلاقها في المياه مرة أخرى.