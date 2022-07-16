ركود فى سوق الأسماك بالسويس.. والتجار ينتظرون حصيلة «سرحة بعد العيد»

تشهد حركة البيع بسوق الأنصارى للأسماك في السويس حالة من الركود منذ إجازة عيد الأضحى المبارك بسبب إقبال المواطنين على تناول اللحوم، فضلاً عن توقف عمل الصايدين لما بعد عيد الأضحى وكذلك توقف الصيد فى خليج السويس.

معظم التجار ينتظرون سرحة بعد العيد

الحاج على شوقى صاحب محل أسماك، بسوق الأنصارى، بمحافظة السويس، قال: «لم أفتح المحل الخاص بي من قبل إجازة العيد، بسبب قلة السمك، وطبعاً خلال العيد الإقبال كان كله على اللحوم».

وأوضح أن التجار منتظرين سرحة الصيادين بعد العيد حيث انطلقت معظم المراكب للسروح، سواء فى الغردقة والشلاتين أو البحر الأبيض المتوسط والذى يعتمد التجار على أسماكها بجانب منتجات المزارع».

وأضاف «شوقي» أن المجمدات وأسماك المزارع متواجدة ومتوافرة، لكن أسماك البحر قليلة، ومن المنتظر أن يشهد السوق حركة نشطة بعد عودة الصيادين من السرحة الحالية.

توافر اللوت والبورى والشبار

وقال الحاج أيوب محمود أحد التجار فى السوق، إن اللوت والبورى والشبار، ومنتجات المزارع السمكية موجودة، وهناك من يفضلها بجانب أسماك السنار الكبيرة مثل الهامور والنواجل وغيرها من أسماك موسم التوقف

وفي المقابل قال عدد من رواد السوق، إن الأسماك التى يقبل عليها السوايسة، مثل الحارت والحفارة البربونى، وغيرها نظراً لتوقف الصيد فى الخليج غير متوافرة سوى بكمات نادرة، والمشويات والفليهات من الأسماك تعد البديل المناسب، سواء من المزارع او من المناطق خارج حدود السويس والخليجز