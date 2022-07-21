رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022.. تبدأ بعد 15 يوما من إعلان النتيجة

يبحث عدد كبير من طلاب وأولياء أمور الثانوية العامة، عن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، عبر محركات البحث العالمية، تزامنا مع إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد وإجراءات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، منذ قليل، وذلك تزامنا مع انتهاء جدول امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس الموافق 21 يوليو الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، وفقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسميا منذ قليل، عبر صفحتها الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر منشور لها، من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، أن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة 2022، ستبدأ بعد 15 يوما من اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أنّ رسوم تظلمات الثانوية العامة 2022، تبلغ 300 جنيه لكل مادة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ أعمال تقديم طلبات تظلمات الثانوية العامة، وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا، وتودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا، من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل قليل، بموعد إعلان امتحانات الدور التاني للثانوية العامة 2022، إذ تبدأ الامتحانات يوم السبت 20 أغسطس 2022.

كما أعلنت الوزارة موعد العام الدراسي الجديد 2023، والذي يبدأ يوم السبت الموافق 24 سبتمبر المقبل، وانتهت الوزارة من وضع المواعيد النهائية لإعلانها على الرأي العام، علاوة على تجهيز نحو 60 ألف مدرسة لاستقبال نحو 22 مليون طالب وطالبة خلال العام الدراسي الجديد.