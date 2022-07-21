تعرض 5 شبان للغرق في غرب الإسكندرية.. إنقاذ 4 ومصرع الخامس

لقى شاب مصرعه غرقاً في شاطئ «السلام»، بمنطقة «أبويوسف»، غرب الإسكندرية، وذلك عقب نزوله برفقة 4 آخرين، إلى البحر في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، قبل موعد عمل المنقذين، حيث تعرض الشبان الخمسة للغرق، حيث تم إنقاذ 4 شبان، بينما لقى الخامس مصرعه، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهود البحث لانتشال جثمانه، حتى حلول المساء.

تكثيف البحث عن جثمان غريق شاطئ السلام

وقال الكابتن ايهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إنهم تلقوا استغاثة للبحث عن جثمان شاب غريق، جاء من القاهرة، يُدعى «عبدالله محمود محمد عبدالفتاح»، 17 سنة، وذلك بعدما لقى مصرعه غرقاً في الساعة 6 صباح اليوم، في شاطئ السلام في «أبو يوسف»، حيث تم على الفور إبلاغ الغواصين، من أجل سرعة الوصول إلى مكان غرق الشاب، وانتشال جثمانه قبل غروب شمس اليوم.

وأوضح «المالحي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنه وفقاً للاستغاثة، فقد تبين وفود 5 أصدقاء من القاهرة إلى شاطئ السلام فجراً، حيث تعرضوا جميعاً للغرق، إلا أنه تم نجدة 4 منهم، فيما لم يتم العثور على الخامس، وتجري حالياً عمليات بحث مكثفة عن جثمانه، نظراً لوجوده قرابة 12 ساعة في المياه حتى الوقت الراهن.

أمواج متوسطة غرب الإسكندرية

يأتي ذلك بعدما أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية عن وجود أمواج متوسطة غرباً، وهو الأمر الذي تبعه عدد من التحذيرات أبرزها:

- توخي الحيطة والحذر والتواجد بالمناطق قرب رمال الشاطئ لتجنب تيارات السحب.

- ارتداء «لايف جاكت» عند نزول المياه

- تجنب ركوب البدالات بشكل نهائي.

- تجنب النزول في الشواطئ المفتوحة ذات المواجهات الواسعة، والتي تم رفع الرايات الحمراء بها، مثل شواطئ العجمي وشواطئ غرب المحافظة.

- الالتزام بالسباحة في المساحات الآمنة المحددة من قبل المنقذين.