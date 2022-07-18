تفاصيل نزح مياه جوفية على شواطئ أبو تلات.. محافظ الإسكندرية أوقفها

حالة من الجدل انتابت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب انتشار صور ومقاطع فيديو حول عملية نزح مياه وصفوها بأنها مياه صرف صحي على شاطئ أبو تلات غرب الإسكندرية ما سبب حالة من القلق والاستياء لرواد الشاطئ.

استياء من المصطافين بسبب نزح المياه على البحر

ورصدت عدسة «الوطن» صورا لنزوح المياه ذات الرائحة الكريهة التي جعل المصطافين يصفونها بأنها مياه صرف صحي، ما سبب استياء البعض وابتعادهم عن مكان نزح المياه، فيما رفض البعض نزول البحر والاكتفاء بالجلوس بعيدا عن مكان النزح للابتعاد عن رائحة المياه الكريهة.

فيما اشتكى علاء عدوي، مستأجر الشاطئ لـ«الوطن»، من تسبب تلك المياه في أزمات له مع المصطافين المتواجدين على الشاطئ الذين فوجئوا بذلك النزح عليهم.

مياه جوفية وليست صرف صحي

من جهته أكد اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، أنه فور رصد الشكاوى باستياء المصطافين تم إرسال لجنة للمعاينة، حيث تبين أنها ماسورة نزح مياه جوفية تصرف على شاطئ أبو تلات بنطاق حي العجمي وليست مياه صرف صحي.

نزح المياه الجوفية بطرق بديلة

وأضاف رشاد في بيان، أنه بالفحص تبين أن عمليه نزح المياه الجوفية بمنطقة أبو تلات تتم بهدف إنشاء محطة صرف صحي متكاملة لخدمة منطقة أبو تلات نظرا لعدم وجود شبكة صرف صحي بها.

وأكد أنه بعد العرض علي اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أمر بوقف صرف نزح المياه الجوفية بالبحر فورا واستخدام طرق بديلة.