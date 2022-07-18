إقبال ضعيف على شواطئ الإسكندرية بعد انتهاء إجازة العيد

عادت شواطئ الإسكندرية إلى ما قبل إجازة عيد الأضحي، حيث وصلت نسبة الإقبال على الشواطئ 20%، مع استمرار حالة الهدوء والاستقرار على شواطئ الإسكندرية مع هدوء في حركة الأمواج والبحر، وسط أجواء صيفية جميلة، وارتفاع درجة الحرارة لتصل إلى 32 درجة مئوية.

طقس الإسكندرية اليوم

ارتفاع درجة الحرارة اليوم في الإسكندرية إذ بلغت حوالي 32 درجة فيما وصلت درجة الرطوبة إلى 63% وبلغت سرعة الرياح 23 كم.

نسب إشغال شواطئ الإسكندرية

رفعت الرايات الصفراء على عدد من شواطئ الإسكندرية، وسجلت الشواطئ نسب منخفضة للإشغال فقد بلغت في القطاع الشرقي حوالي 20%، بينما بلغت نسب الإشغال على القطاع الغربي 20%، وذلك بحسب بيان نشرته وزارة السياحة والمصايف اليوم.

الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تجدد تحذيراتها

وجددت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تحذيرتها حول حظر النزول لشاطئ النخيل مؤكدة أنه ما زال مغلقًا بعد تعدد حالات الغرق فيه، كما أكدت على مجانية دورات المياه ووحدات تغير الملابس، وحذرت من عدم التعرض للاستغلال عبر دفع الإكراميات، وعدم إلقاء المخلفات على الشاطئ، مشددة على عدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظًا على الآداب العامة.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على وجودهم الفوري لتلقيهم أي شكاوى من المواطنين، مشيرة إلى مراقبتهم المستمرة لأحوال شواطئ الإسكندرية.