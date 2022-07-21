تأخر إقلاع القطارات على خط «القاهرة – الإسكندرية» بسبب سرقة الإشارات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حدوث بعض التأخيرات في قطارات اليوم، خاصة في المسافة بين محطات بركة السبع وطنطا وكفر الزيات، بسبب سرقة مهمات الإشارات الكهربية.

سرقة أجهزة الإشارات

ونشرت هيئة السكة الحديد، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا يفيد بتأخر القطارات في المسافة بين محطات بركة السبع - طنطا - كفر الزيات، بسبب سرقة مهمات الاشارات، قائلة: «تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تأخير القطارات على خط القاهرة – الإسكندرية بمتوسط 3 ساعات لكل قطار؛ لأسباب خارجة عن إرادة الهيئة، بسب سرقة أجهزة ومهمات وكبلات خاصة بنظم الإشارات، الأمر الذي أدى إلى تعطيل السيمافورات الأوتوماتيكية وعدد من المزلقانات».

تشغيل الحركة يدويا

وأوضحت الهيئة أنه جرى تشغيل حركة القطارات بشكل يدوي، بعد تعطل الأنظمة الإلكترونية، وأسفر عن ذلك تخفيض سرعة القطارات حفاظا على سلامة المواطنين: «وقد تم تشغيل الحركة يدويا لحين إصلاح العطل، ما يؤدي إلى زيادة تأخير القطارات لتخفيض السرعة، حرصا على سلامة الركاب».

وشددت الهيئة على أنها تعمل جاهدة بالتعاون مع شركة تالس لإصلاح العطل، مع أخذ الإجراءات كافة التي تضمن سلامة مسير القطارات، لحين الانتهاء من إصلاح العطل.