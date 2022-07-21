تشييع جثمان فتحي الخميسي بعد صلاة المغرب بالمنصورة.. والعزاء الأحد

توجهت أسرة الفنان الراحل فتحي الخميسي، أستاذ الموسيقى بأكاديمة الفنون، الذي رحل اليوم عن عمر ناهز 74 عاما، بعد صراع طويل مع سرطان العظام، إلى المنصورة، لدفن جثمان الراحل في مقابر الأسرة، ومن المقرر أن يشيع الجثمان بعد صلاة الجنازة عقب صلاة المغرب من مساء اليوم.

وقال القاص والكاتب أحمد الخميسي، شقيق الفنان الراحل: خرجنا بالجثمان من مستشفى قصر العيني، إذ كان يخضع للعلاج من سرطان العظام، وحاليا نحن في طريقنا إلى المنصورة، لتوديع الراحل إلى مثواه الأخير، والدفن في مقابر الأسرة بالدقهلية، ومدفن الوالد الشاعر عبدالرحمن الخميسي.

وأضاف «الخميسي» في تصريحات لـ«الوطن»: ومن المقرر أن يقام العزام يوم الأحد المقبل الموافق 24 يوليو الجاري، في دار مناسبات مسجد صبري أبو علم بوسط البلد، بعد صلاة المغرب.

وفاة فتحي الخميسي

يشار إلى فتحي الخميسي، ابن الشاعر والكاتب الكبير عبدالرحمن الخميسي، توفى اليوم، بعد صراع مرير مع المرض، وهو أستاذ علوم الموسيقى، درس الموسيقى وحصل فيها على الدكتوراه من الاتحاد السوفيتي.

كان يعمل أستاذا للموسيقى بأكاديمية الفنون، التابعة لوزارة الثقافة وله العديد من المؤلفات الموسيقية منها سيمفونية بعنوان (غضب النيل).

كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية فى السينما والمسرح، كان آخرها الموسيقى التصويرية لمسرحية شكسبير (يوليوس قيصر)، فضلا عن الموسيقى التصويرية لعدة أفلام، منها «ست الستات» و«عائلات محترمة».