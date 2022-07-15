لقاء الخميسي تنتقد إهانة جمهور الاتحاد لحارس مرماه: مشهد بائس ومخيف

أعربت الفنانة لقاء الخميسي عن استيائها الشديد من هجوم جماهير نادي الاتحاد السكندري على حارس مرمي الفريق أحمد يحيى بعد دخول مرماه خمس أهداف من نادي سيراميكا كليوباترا ضمن مباريات الجولة الـ24 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وانهار يحيى من البكاء وغادر الملعب بعد مهاجمة الجمهور له، ورفض استكمال اللقاء، ما دفع لقاء الخميسي لكتابة منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك» جاء نصه كالتالي: «الحقيقة إن الواحد ساكت بقاله سنين بس اللي حصل النهارده لا يُسكت عليه! الأخلاق راحت فين؟! الإنسانية راحت فين؟ إيه بجد اللي حصل للناس؟!مشهد بائس ومخيف ولايمت للإنسانية بصلة».

لقاء الخميسي تدعم أحمد يحيى: حارس مثابر

وأضافت: «أحمد يحي حارس مرمى الاتحاد السكندري.. حارس مرمى مثابر ومجتهد وإنسان خلوق وشاب في بدايات مستقبله، اتوفى أخوه من يومين ونزل الملعب ولعب ووقف وصد وعمل اللي عليه كله، والأخطاء ماتخصوش وحتى لو تخصه ودا مش حاصل، ليه الإهانات؟ ليه الشتيمة؟ ليه التعدي بألفاظ خارجة؟ ليه كل ده؟ يا عالم دي رياضة، رياضة مش خناقة مابين بلطجية، دى متعة مش تعنيف!»

الخميسي: كفايه تكرهوا الناس في عيشتهم

واستكملت لقاء الخميسي في منشورها قائلة: «إيه بقى أمتى هاتفهم إن لاعب الكرة بني آدم بيؤدي شغله وبيحس وبيحلم وعنده أهل بيزعلوا أما بيتهان وهما يتهانوا معاه، وعنده أم بتزعل وزوجة بتتجرح على جرحة، كفاية بقى، كفاية تكرهوا الناس في عيشتهم وشغلهم اللي بيبذلوا فيه مجهود وبيحبوه، ماحدش ليه حق مطلق في الشتيمة والإهانة».

واختتمت: «أي حد بيشتم، هل يقبل إنه يتشتم ويتهان! هل تقبل ده عليك وعلى أهل بيتك! اتقوا الله بقى اتقوا الله».

يذكر أن لقاء الخميسي هى زوجة محمد عبدالمنصف، حارس مرمى الاتحاد الإسكندري.