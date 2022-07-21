وفاة الموسيقار الكبير فتحي الخميسي بعد صراع مرير مع المرض

رحل منذ قليل، الموسيقار الكبير فتحي الخميسي، بعد صراع مرير مع المرض.

وأعلن خبر الوفاة الكاتب الصحفي أكرم السعدني، عبر صفحته الشخصية بـ«فيسبوك» قائلا: «البقاء لله رحيل الموسيقار فتحي الخميسي ابن عمنا الأكبر عبدالرحمن الخميسي، ربنا يتولاه بخالص الرحمة وعظيم المغفرة».

فتحي الخميسي يعد أستاذ علوم الموسيقى ودرس الموسيقى وحصل فيها على الدكتوراه من الاتحاد السوفييتي.

كما عمل أستاذا للموسيقى بأكاديمية الفنون، وله العديد من المؤلفات الموسيقية منها سيمفونية بعنوان «غضب النيل».

كما أعد الموسيقى التصويرية لعدد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح، كان آخرها الموسيقى التصويرية لمسرحية شكسبير «يوليوس قيصر».