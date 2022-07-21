كل ما تريد معرفته عن إصابة بايدن بفيروس كورونا.. وتفاصيل آخر اختبار

خلال الساعات الماضية، أعلن البيت الأبيض إصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بكورونا، وأنه يعاني من أعراض بسيطة، ويجرى عزله للحد من انتشار الفيروس ومتابعة حالته الصحية بشكل كامل، ومراقبة من اختلط به خلال الأيام الماضية، في حين أنه يواصل عمله عن بعد، وفقا لـ«العربية».

إصابة بايدن بفيروس كورونا

الأعراض التي يعاني منها بايدن طفيفة لا تؤثر على حياته العملية، بحسب البيت الأبيض الذي أكد أنه يتبع كافة معايير الشفافية حول تفاصيل إصابة بايدن بفيروس كورونا، وسيعلن من وقت لآخر عن مستجدات حالته الصحية.

آخر اختبار فيروس كورونا للرئيس الأمريكي

وبعد ثبوت إصابة بايدن بفيروس كورونا، قال البيت الأبيض إنه وفقا لمعايير البروتوكول لأي حالة إيجابية بفيروس كورونا في البيت الأبيض، ستجرى الوحدة الطبية بإبلاغ جميع من خالطهم الرئيس بايدن خلال اليوم، لا سيما أعضاء الكونجرس الذين تواصلوا مع الرئيس خلال سفره أمس الأربعاء، كما أن آخر اختبار سابق للرئيس كان يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 19 من يوليو الجاري، وظهرت نتيجته سلبية.

إصابة ابنة بايدن بفيروس كورونا

وقبل الإعلان عن إصابة بايدن بفيروس كورونا، أعلن البيت الأبيض، إصابة ابنته بفيروس كورونا، وذلك بعد نحو أسبوعين من الشكوك في إصابتها بالفيروس، وبشأن ذلك لن تصل ابنة الرئيس جو بايدن إلى أوروبا مع السيدة الأولى، بعد اختلاطها بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا، بحسب «رويترز».

إصابة سوليفان بفيروس كورونا

كما أصيب مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان بفيروس كورونا، وذلك قبل نحو أسبوع من سفره بمصاحبة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضور اجتماع قمة مجموعة الدول السبع الصناعية.

وأضافت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون، أن سوليفان لم يختلط مع الرئيس بشكل، في حين لم تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يصاب فيها سوليفان بفيروس كورونا.