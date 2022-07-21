البيت الأبيض: متابعة كل من خالط بايدن بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا

أعلن البيت الأبيض متابعته لحالة كل من خالط الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال الأيام الماضية، بعد إعلان إصابته بكورونا، وفقا لقناة العربية.

بايدن يعاني من أعراض خفيفة بعد إصابته بكورونا

وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني حتى الآن من أعراض خفيفة بعد إصابته بفيروس كورونا، مضيفا أنه سيتبع كل معايير الشفافية، بشأن تفاصيل إصابة الرئيس بكورونا، وتطور حالته الصحية.

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيخضع للعزل بعد إصابته بفيروس كورونا، وسيمارس مهام عمله عن بعد.

وكان البيت الأبيض قد علق على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إصابته بالسرطان، خلال خطابه عن الاحتباس الحراري، قائلا إن الرئيس كان يتحدث عن علاج سرطان الجلد الذي كان يعاني منه قبل توليه مهام منصبه، وذلك حسبما كشفت العربية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث الأربعاء، عن أنه مصاب بالسرطان، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن نيويورك بوست، التي أشارت إلى أن ذلك قد يكون زلة لسان أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض.

ويبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن 79 عاما، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة، ومؤخرا رصد الإعلام أكثر من مرة أنه يصافح أشخاصا غير موجودين، ومع ذلك فهو يقول إنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

إصابة ابنة الرئيس الأمريكي بكورونا

وكان البيت الأبيض قد أعلن مؤخرا أن الاختبارات أثبتت إصابة ابنة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بفيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء «رويترز».

ويأتى إعلان إصابة ابنة الرئيس الأمريكى جو بايدن بفيروس كورونا، بعد نحو أسبوعين من الشك في إصابتها بـ«كوفيد 19»، وإعلان البيت الأبيض، أن آشلي ابنة الرئيس جو بايدن، لن تسافر إلى أوروبا مع السيدة الأولى، بعد اتصال وثيق بشخص ثبتت إصابته بفيروس كورونا.