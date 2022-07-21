هل أصيب الرئيس الأمريكي «بايدن» بالسرطان؟.. البيت الأبيض يجيب

أثارت تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول إصابته بمرض سرطان الجلد، حالة من الجدل، خلال خطابه الذي ألقاه أمس، متحدثا عن مشكلة الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس، نتيجة استخدام مصافي الزيت في الولاية، وهو ما جعل البعض يطلق تساؤلات من بينها: «هل أصيب بايدن بالسرطان؟، ليخرج البيت الأبيض معلقا على الأمر».

هل أصيب بايدن بالسرطان؟ يتصدر اهتمامات الأمريكيين

وحول الرد على تساؤل الأمريكيين هل أصيب بايدن بالسرطان؟، أشار البيت الأبيض إلى إن « بايدن» كان مصاباً بسرطان الجلد ولكن عُولج منه قبل توليه منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، بحسب بيان البيت الأبيض منذ قليل.

وكشف البيت الأبيض خلال رده على تساؤل هل أصيب بايدن بالسرطان؟ أن تصريحات الرئيس الأمريكي كانت في إشارة إلى علاجه من سرطان الجلد الذي كان مصابًا به وتم علاجه قبل توليه منصب الرئيس في العام الماضي.

السرطان ومنصب الرئيس

وأشار أندرو بيتس، المتحدث باسم البيت الأبيض، إلى تغريدة كتبها جليت كيسلر في صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، ذكر خلالها أن الرئيس الأمريكي قام باستئصال سرطانات الجلد غير الميلانينية وذلك قبل توليه منصب الرئيس الأمريكي في العام الماضي، ليُنهي الجدل حول السؤال المتداول «هل أصيب بايدن بالسرطان؟».

وكان الرئيس الأمريكي البالغ من العمر 79 عامًا، تطرق خلال خطابه عن الاحتباس الحراري في ولاية ماساتوستش الأمريكية إلى أنه أصيب بسرطان الجلد، لافتا إلى أن الانبعاثات الناتجة عن استخدام من مصافي الزيت يكون لها آثار صحية كبيرة، وأن طفولته التي قضاها بالقرب من مصافي الزيت حيث كان منزل عائلته في مدينة كليمونت، بولاية ديلاوير، أحد أهم الأسباب التي أدت إلى إصابته بسرطان الجلد.

وقال الرئيس الأمريكي، أكبر من تولى منصب الرئيس الأمريكي سنا: «لهذا السبب أنا والكثيرين الذين نشأوا معي في هذه الولاية نعاني من الإصابة بالسرطان، ويفسر لنا أيضا لماذا كانت ولاية ديلاوير، واحدة من أعلى الولايات إصابة بمرض السرطان في الولايات المتحدة الأمريكية».