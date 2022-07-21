البيت الأبيض يكشف حقيقة إصابة بايدن بالسرطان: عانى منه قبل الرئاسة

علق البيت الأبيض، على إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن إصابته بالسرطان، خلال خطاب عن الاحتباس الحراري، قائلا إن الرئيس كان يتحدث لعلاج سرطان الجلد الذي كان يعاني منه قبل توليه مهام منصبه، وذلك حسبما كشفت العربية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تحدث الأربعاء، عن أنه مصابا بالسرطان، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية عن نيويورك بوست، التي أشارت إلى أن ذلك قد يكون زلة لسان أو إفصاحا رسميا عن إصابته بالمرض.

بايدن: انبعاثات مصافي النفط سبب اصابتي بالسرطان

وخلال خطاب عن الاحتباس الحراري في ولاية ماساتشوستس، وصف الرئيس الأمريكي الآثار الصحية للانبعاثات من مصافي النفط بالقرب من منزل طفولته بولاية ديلاوير، قائلا: لهذا السبب أنا والكثير من الأشخاص الذين نشأت معهم مصابين بالسرطان، وهذا يفسر لماذا كانت ولاية ديلاوير تعاني من أعلى معدلات الإصابة بالسرطان في الولايات المتحدة الأمريكية.

بايدن.. 79 عاما ويتطلع للترشح لفترة رئاسية ثانية

ويبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن (79 عاما)، وهو أكبر رئيس للولايات المتحدة، ومؤخرا رصد الإعلام أكثر من مرة أنه يصافح أشخاص غير موجودين، ومع ذلك فهو يقول إنه يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.