«السياحة الثقافية»: ارتفاع نسب الإقبال على الرحلات النيلية خلال الشهور المقبلة

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إنه وفقا لمعدلات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن أعداد السياح الوافدين إلى الأقصر وأسوان خلال فصل الصيف الحالي شهدت زيادة تتراوح ما بين 10 و15% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لافتًا إلى أن معدلات الحركة السياحية الوافدة للأقصر سترتفع خلال الشهور المقبلة لا سيما خلال الموسم السياحي الشتوي خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري ويناير من عام 2023.

المصريون سيتواجدون بالأقصر خلال الشتاء

وأضاف «عثمان» لـ«الوطن»، أن نسب تواجد المصريين بالأقصر وأسوان خلال فصل الصيف الحالي كانت قليلة للغاية وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالصعيد خلال أشهر الصيف، لافتًا إلى أنه بداية من شهر أكتوبر المقبل ستبدأ أعداد المصريين في الارتفاع على أن تصل إلى ذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسي للعام الجديد التي غالبًا ما تكون خلال النصف الثاني من شهر يناير المقبل.

إشغالات الفنادق العائمة

وأوضح «عثمان» أن نسب إشغالات الفنادق العائمة العاملة حاليًا بين الأقصر وأسوان متوسطة، لافتًا إلى أن تلك النسب ستبدأ في الارتفاع بداية من الشهر المقبل خاصة بعد أن قررت كل من فرنسا وإسبانيا زيادة عدد رحلاتهما للأقصر إلى نحو 36 رحلة خلال شهر أغسطس المقبل، فضلًا عن إعلان شركات السياحة الأمريكية زيادة عدد رحلاتها للمحافظة بداية من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن الموسم الصيفي الجاري يعتبر من أعلى المواسم التي استقبلت خلالها الأقصر سياحا.

وأشار رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أنه من المقرر أن ترتفع نسب الإقبال على الرحلات النيلية الطويلة خلال الشهور المقبلة التي تبدأ من الجيزة وحتى أسوان لا سيما أن الفرنسيين يفضلون تلك الرحلات، لافتًا إلى أن الرحلات النيلية بالإضافة إلى رحلات البالون الطائر من أهم عوامل جذب السياح الأجانب لزيارة الأقصر.