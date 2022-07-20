السياحة الثقافية: 400 سائح يزورون الأقصر يوميا قادمين من الغردقة

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الأقصر تستقبل حاليا نحو 400 سائح قادما إليها من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية، لافتا إلى أن تلك الأعداد قليلة إذا ما قورنت بالأعداد التي كانت تقصد المدينة يوميا خلال الشتاء، مشيرا إلى أن تراجع تلك الأعداد يعود لارتفاع درجات الحرارة بالأقصر إلى 50 درجة مئوية لاسيما وأن السائح القادم من الغردقة لزيارتها هو سائح يهوى السياحة الشاطئية.

ارتفاع أعداد السياح القادمين من الغردقة للأقصر بداية من أكتوبر

وأضاف لـ«الوطن»، أن أعداد السياح الوافدين لزيارة الأقصر من الغردقة عبر الرحلات البرية اليومية سيتضاعف بداية من شهر أكتوبر المقبل ليصل إلى ما يقرب من 1500 سائح فى اليوم، موضحا أن غالبية السياح الذين يزورون الغردقة فى الشتاء يفضلون تخصيص يوم من إجازاتهم لزيارة المزارات الأثرية والسياحية بالأقصر.

ذروة الحركة السياحية خلال الربع الأخير من 2022

وأوضح أن الحركة السياحية التى تستقبلها الأقصر من الخارج ستصل لذروتها خلال الربع الأخير من العام الجاري، موضحا أن العديد من الدول الأوربية والأسيوية فضلا عن أمريكا اتفقت على تسيير رحلات إلى الأقصر خلال الموسم السياحى الشتوي، بالإضافة إلى رحلات المواطنين المصريين التى تكثر بشدة خلال فصل الشتاء.

طفرة فى أعداد السياح الأمريكان

وأشار إلى أن هناك طفرة فى أعداد السياح الأمريكان الوافدين لمصر خلال العام الجاري، متوقعا أن يبلغ عدد السياح الأمريكان القادمين إلى مصر خلال عام 2022 إلى نحو 220 ألف سائح، وذلك وفقا للحجوزات الحالية والمستقبلية، خاصة أن التدفقات السياحية الوافدة من أمريكا ستبدأ في التوافد على الأقصر وأسوان بداية من الشهر المقبل بعد أن تراجعت أعدادها بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين.