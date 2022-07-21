دبلوماسي سابق: علاقات مصر وصربيا تمتد لـ108 أعوام

قال السفير محمود حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كل من ينشد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، يسعى إلى الصداقة مع مصر، ورمزية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى صربيا، تضاف لرصيد الجولة المهمة اعتبارا من قمة جدة، ولقاءه بالرئيس الأمريكي جو بايدن والقادة العرب، وانتقالا بقلب أوروبا الاقتصادي والسياسي في برلين.

مصر وصربيا لعبا دورا رئيسيا لإطلاق حركة عدم الانحياز

أضاف «حجازي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «dmc»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، اليوم، أن صربيا واحدة من الدول التي تربطها مع مصر روابط تاريخية، ولعبت معها دورا رئيسيا في إطلاق حركة عدم الانحياز منذ 60 عاما، كما أن العلاقات الدبلوماسية بين صربيا ومصر تمتد إلى أكثر من 108 أعوام.

وأشار إلى أن كلمة الرئيس السيسي، معبرة وشاملة، ليس لمكانة مصر، وتقديرها في شكل تكريم الرئيس ومنح الدكتوراه الفخرية، لكن في الاستماع لأحد قادة منطقة الشرق الأوسط والعالم، الذي يتحدث بقضايا بروح ونبض، يبحث عن السلام والأمن والاستقرار، ليس فقط للشعب المصري، لكن لشعوب المنطقة والعالم.

الرئيس السيسي يتباهى باقتصاد مصر الواعد أمام العالم

وتابع: «من هنا نشأ الاحترام لدولة تسعى للخير للجميع وتسعى من أجل دعائم السلم والأمن في منطقتنا والعالم، ولا تستطيع أي دولة أن تخرج للعالم وتسعى لاستمرار استقرار إقليمي ودولي ما لم تحقق ذلك داخليا سواء في القضاء على الإرهاب وبناء اقتصادي شامل وبرنامج إصلاح اقتصادي من أجل اقتصاد واعد وفرصة استثمارية يتباهي بها الرئيس أمام دول العالم».

وواصل: «كلمة الرئيس السيسي جاءت شاملة أمام مجتمع أكاديمي أوروبي ناهض وفي جامعة عريقة وهي بلجراد، وبين دولتين خاضا معا تجربة عدم الإنحياز التي نحن أشد الحاجة في إحياء مبادئها في ذكرى مرور 60 عاما، الكلمة شاملة لقضايا الأمن والسلم وإعلاء مبادئ القانون الدولي والتركيز قضايا المناخ التي تلعب فيها مصر دورا كبيرا».