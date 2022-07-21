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رئيس بيلاروسيا: حرب أوكرانيا يجب أن تنتهي لتجنب حرب نووية

كتب:

خالد عبد الرسول
06:40 م | الخميس 21 يوليو 2022
الرئيس البيلاروسي ونظيره الروسي

الرئيس البيلاروسي ونظيره الروسي

قال رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، إن الحرب في أوكرانيا يجب أن تنتهي لتجنب حرب نووية، متهما الغرب بالتسبب في هذه الحرب، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل.

لوكاشينكو: نهاية النزاع رهن بأوكرانيا 

واعتبر لوكاشينكو، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نهاية النزاع «رهن بأوكرانيا»، وعليها التفاوض مع روسيا. 

الحرب في أوكرانيا تنتهي بالسلام أو الاستسلام

وكان رئيس بيلاروسيا قد صرح في أعقاب بداية الحرب في أوكرانيا واحتدامها، بأن الحرب ستنتهي قريبا إما بالسلام أو الاستسلام من جانب أوكرانيا، إلا أنه عاد وقال في حوار لاحق حول سبب امتداد الحرب لفترة أطول، إنه لا يعرف بالضبط سبب ذلك.

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