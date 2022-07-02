لوكاشينكو يأمر جيشه باستهداف مراكز القرار المعادية: أوكرانيا استهدفتنا

في مؤشر جديد على دخول بيلاروسيا طرفا مباشرا في الحرب في أوكرانيا، أكدت وكالة نوفوستي الروسية أن رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو، أمر جيش بلاده باستهداف مراكز صنع القرار المعادية لبلاده، وذلك حسبما نقلت «العربية» في نبأ عاجل.

رئيس بيلاروسيا: أسقطنا كل الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا على أراضينا

جاء ذلك في الوقت الذي اتهم فيه رئيس بيلاروسيا أوكرانيا باستهداف بلاده بصواريخ قبل 3 أيام، قائلا: «أسقطنا كافة الصواريخ التي أطلقتها أوكرانيا على أراضينا».

وبالرغم مما سبق، قال لوكاشينكو إن بلاده لا تُريد الحرب مع أوكرانيا.

اتهام أوكراني لبيلاروسيا باستهدافها بضربات صاروخية

وكان لوكاشينكو قد عقد اجتماعا قبل أيام مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، جرى فيه الاتفاق على زيادة التعاون العسكري بين البلدين، على أن تقوم روسيا بتزويد بيلاروسيا بمنصات اطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، وتطوير الطائرات البيلاروسية لتكون قادرة على حمل أسلحة نووية.

وجاء ذلك الاجتماع بالتزامن مع إعلان كييف عن تعرضها لضربات صاروخية انطلقت من بيلاروسيا، وهو الأمر الذي لم تؤكده بيلاروسيا وقتها.