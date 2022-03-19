رئيس بيلاروسيا: الصراع في أوكرانيا سينتهي قريبا بالسلام أو الاستسلام

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه لا يستبعد انتهاء العملية العسكرية الروسية أو ما وصفه أيضا بالصراع في أوكرانيا قريبا، مؤكدا أنه سيكون على كييف توقيع إجراء استسلام في حال عدم توصلها لاتفاق سلام مع موسكو.

وقال رئيس بيلاروسيا، في مقابلة مع قناة «تي بي اس» التلفزيونية اليابانية: أنا مقتنع بأن هذا الصراع ـ في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية ـ سينتهي بالسلام في المستقبل القريب، وذلك حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

لوكاشينكو: إذا لم يوافق زيلينسكي على اتفاقية سلام سيوقع وثيقة استسلام

وأضاف خلال المقابلة الصحفية: سأخبركم وللمرة الأولى، بأهم شيء.. روسيا تقترح على أوكرانيا، وبوتين يقترح على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، صيغة مقبولة تماما من الاتفاقية، وأنا أعلم تماما هذا.

واستطرد لوكاشينكو: اليوم لا يزال ممكنا أن تتوصل روسيا وأوكرانيا إلى اتفاق ويوقع بوتين وزيلينسكي هذا الاتفاق، مضيفا: إذا لم يوافق زيلينسكي على ذلك، صدقوني، فسيتعين عليه التوقيع على وثيقة استسلام في وقت قصير.

رئيس بيلاروسيا: روسيا تمتلك القوات والمعدات اللازمة لعمليتها العسكرية

وأعرب الرئيس البيلاروسي عن اقتناعه بأن روسيا ستتعامل مع العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بمفردها، لامتلاكها القوات والمعدات اللازمة لذلك، مضيفا أنه لا أحد طلب من بلاده المشاركة فيها.

وقال لوكاشينكو: لقد تحدثت عن هذا مؤخرا، لن نتمكن من إضافة أي شيء إلى عملية روسيا هذه، لا شيء. لديهم ما يكفي من القوة البشرية، ولديهم ما يكفي من المعدات.

وتدخل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أسبوعها الرابع الآن، في الوقت الذي حققت فيه القوات الروسية تقدما ميدانيا في الجنوب بمنع أوكرانيا من الوصول لبحر آزوف، وذلك حسبما اعترفت وزارة الدفاع الأوكرانية، بينما لاتزال أجزاء واسعة من أوكرانيا خارج سيطرتها في مقدمتها العاصمة كييف.