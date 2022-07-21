وفاة والدة الفنانة نهلة سلامة بعد صراع مع المرض

توفيت منذ قليل، والدة الفنانة نهلة سلامة بعد صراع مع المرض.

نهلة سلامة تعلن وفاة والدتها

قالت نهلة عبر صفحتها الشخصية فيسبوك: «حبيبتي يا أمي وعشقى وكل حياتي، الله يرحمك ويحسن إليك إنا لله وإنا إليه راجعون».

كانت نهلة سلامة، شاركت مؤخرا فى مسلسل «نقل عام» الذى شارك في بطولته محمود حميدة، وسوسن بدر، وسميحة أيوب، ومحمد محمود عبد العزيز، وميريهان حسين، وريم البارودي، ونهلة سلامة، ومحسن محيي الدين، ونور خالد النبوي، وهاجر الشرنوبي، وهايدي رفعت، وأميرة أديب، وأحمد بدير، والطفل آدم النحاس، وآخرين، وهو من تأليف وليد خيري، وإخراج عادل أديب، وإنتاج مجموعة فنون مصر لريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.