رئيس الجامعة الصينية يشهد انطلاق البرنامج التدريبي بمعهد إعداد القادة

شهد معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في الوزارة؛ لشغل المناصب القيادية والمعادل لدرجة عميد كلية، ويعقد البرنامج التدريبي برعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة من اليوم السبت إلى الاثنين المقبل.

انطلق البرنامج التدريبي بحضور الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق.

خطة البرنامج التدريبي

ورحب الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، بالدكتور أشرف الشيحي وكذلك السادة الباحثين من المراكز البحثية، مؤكدا فخره بوجود هؤلاء الكوكبة من العلماء والباحثين فى رحاب معهد إعداد القادة، موضحا أن خطة البرنامج التدريبي يتم وضعها بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة والمواكبة للتطور وطبقا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات، حيث تعمل على تطوير مهارات السادة المشاركين وقدراتهم من خلال عقد الدورات التدريبية لهم في عديد من الجوانب، والتى تهدف إلى تحقيق التنمية المهنية والذاتية و تطوير المعرفة بما تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة.

وانطلقت فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبي بمحاضرة بعنوان فن القيادة الجامعية والمؤسسات، حاضر فيها الأستاذ الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية ووزير التعليم العالي السابق، حيث استهل المحاضرة بالتأكيد على أن المراكز البحثية جزء أساسي من منظومة تصنع المستقبل.

معايير القيادي الناجح

وتحدث عن القيادة وكيف يمكن أن يصل إلى موقع القيادة؟ مؤكدًا أن الإبداع في القيادة هو الأساس، ولابد من معرفة الفارق الحقيقي الذي يحدثه القيادى عند الوصول للمنصب.

وأوضح معايير القيادي الناجح في القدرة على اتخاذ القرار وتحديد الهدف التى يعمل عليها، والقدرة على تكوين فريق عمل ناجح، وكذلك القدرة على قيادة مجموعة العمل، والتحفيز، والعمل علي استثمار الجهد والوقت، بالإضافة إلى تحقيق مكاسب مؤسسية وليست شخصية، بجانب توزيع الصلاحيات والسلطات في ظل مراقبة شاملة ومستمرة، دون الاكتفاء بتقارير القيادات والنزول والمتابعة الشخصية.

وشدد على أهمية التحلي بالأخلاق، حيث أوضح وزير التعليم السابق أنّ القيادة هي مجموعة من القدرات والإمكانيات الموجودة في شخص تمكنه من التأثير فيمن حوله ابتغاء تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف سيادته أن القيادة الناجحة لابد ان يمتلك المهارات الإنسانية وهي القدرة على الإنصات والاستماع للرأي الآخر في المؤسسة، المهارات الفنية في متابعة جودة العمل، وتتحقق القيادة الناجحة أيضاً من خلال توزيع المهام، تقويم الأخطاء، مراجعة المردود والرضا الوظيفي، وذلك لتحقيق الأهداف بشكل جيد.

وتناول الحديث عن الحوكمة والأبعاد التي تحكمها وتتمثل في «الرؤية، كيفية الإدارة، استقلالية العمل، المحاسبية، التشاركية في اتخاذ القرار».