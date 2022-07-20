معهد إعداد القادة يحاكي المجلس الوطني للتغيرات المناخية

انطلقت فعاليات «نموذج المحاكاة الأول للمجلس الوطني للتغيرات المناخية» بفوج التنمية المستدامة والطاقة المتجددة والذي يقام تحت شعار منارات الحياة، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف، الدكتور عبد المنعم الجيلانى، وكلاء المعهد، في إطار دور معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعمل على تطوير الفكر الطلابي وفي تجربة جديدة يخوضها طلاب الجامعات المصرية.

وأشرف أكاديميا على نموذج المحاكاة الدكتور رامي عاشور دكتور العلوم السياسية والأمن الدولي وزميل كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية، وقام بتدريب الطلاب على تقديم التوصيات القابلة للتطبيق وذلك بالتعاون مع كلا من: المهندسة ليديا عليوة مدير عام تكنولوجيا وبحوث تغير المناخ بوزارة البيئة، المهندس محمد مصطفي مدير التدريب والتخطيط والتوعية بمكتب وزير البيئة، السيد محمود فراج الخبير المتخصص فى الشئون الأفريقية والباحث بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة.

ومن جانبه، أفاد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادةن بأن نموذج المحاكاة يعمل على بناء شباب واعٍ قادر على النفع العام للمجتمع، حتى يتمكن الطالب من خلال نماذج المحاكاة من التعرف على عمل منظمات المجتمع المدني، حيث تسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعات المصرية وطرح الرؤى السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، والاستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة، بالإضافة إلى كونها فرصة لمنح الشباب خبرات حياتية من خلال طرح الآراء والأفكار والتدريب على إدارة المناقشات والحوار الديمقراطي، حيث يهدف نموذج المحاكاة إلى رفع الوعي الإدراكي لدى الطالب الجامعى بآليات العمل فى قضية التغيرات المناخية، ويأتى ذلك فى إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

جدير بالذكر أن النموذج يهدف إلى رسم السياسات العامة للدولة فيما يخص التعامل مع التغيرات المناخية، والعمل على وضع وتحديث الاستراتيجيات والخطط القطاعية لتغير المناخ ، في ضوء الاتفاقيات الدولية والمصالح الوطنية والعمل على صياغة وتحديث استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ، وكذلك ربط السياسات والاستراتيجيات والخطط الوطنية الخاصة بتغير المناخ باستراتيجية التنمية المستدامة حيث يحاكي نموذج المحاكاة المجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي يتكون من اللجنة العليا، المكتب التنفيذي، مجموعات العمل الفنية، ويكون رئيس مجلس الوزراء رئيسا للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، ويتشكل المجلس من كلاً من : " وزارة الخارجية، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وزارة الموارد المائية والرى، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وزارة المالية، وزارة البيئة، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الدفاع، مقرر المجموعة الوزارية للخدمات".

حيث توصل نموذج المحاكاة إلى التوصيات التالية:توصيات وزارة الخارجية:1-عمل بروتوكول تعاون مع الدول الأقل تضررا لتغيرات المناخ مثل سنغافورة لنقل خبراتهم التكنولوجيه. 2- مخاطبة سفارات الدول الصناعية الكبري المتواجدة علي الاراضى المصرية لتنفيذ مشروعات تقليل انبعاثات الغازات.

توصيات وزارة الدفاع1-استخدام الابنية الخضراء فى جهاز مشروعات اراضي القوات المسلحة لتوليد الطاقة النظيفة لتقليل انبعاثات ثاني اكسيد الكربون.2- استخدام صخر البريدوتيت المتخصص فى امتصاص ثاني أكسيد الكربون.3-توقيع بروتوكولات مع الصين والهند في تصنيع الالواح المولدة للطاقة داخل الأراضى المصرية.4- استغلال الطمي الناتج عن تطهير بحيره المنزلة والبحيرات المصرية فى تفعيل الاقتصاد الاخضر.

توصيات وزارة الموارد المائية والري1- استخدام المستشعرات فى صنابير المياة بالمنازل لترشيد الاستهلاك2- عمل شبكة رى مغطاه لتقليل نسبة تبخر الماء 3- استخدام بخار الماء لانتاج مياه صالحة للشرب4- استخدام المياه المالحة فى زيادة معدلات زراعة الاشجار الخشبية.

توصيات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية 1- تصنيع روبوت لزيادة المساحة المزروعة مع ادخال سنسور لقياس الرطوبة فى التربة.2- مشاركة ال Rovs فى جمع مخلفات البلاستيك الموجودة فى البحار .3- عمل مبادرات مكثفة على القري النامية لنوضيح وشرح تداعيات التغيرات المناخية.

توصيات وزارة البيئة 1- الاعفاء الجمركى على السلع الصديقة للبيئة والبطاريات الشمسية .2- استخدام توربينات الهواء العائمة للحد من تاثير الانبعاثات الكربونية الناتجة من الغاز الطبيعي .3- صناعة السماد العضوي من فضلات الحيوانات وذلك تحنبا لارتفاع اسعاره الدولية.4- استخدام حركة السيارات من خلال تغطية الطرق والشوارع الريئسية بمولدات كهرومعناطسية 5- زراعة اسطح المنازل فى جمهورية مصر العربية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للمواطنين، وتقليل انبعاثات الكربون فى الجو.

توصيات وزارة المالية1- تبنى فكرة محطات الطاقة الحرارية المتواجدة فى الاردن وايسلاندا 2- الغاء الجمارك على السيارات الكهربايية وذلك تشجيعا لانتشاراها بين المستهلكين المصريين كبديل عن سيارات البنزين والسولار.

توصيات وزارة التعاون الدولى1- انشاء هيئة طوارئ وانقاذ فى العديد من الدول العربية والافريقية بهدف دعم التنسيق والتعاون فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.2- عمل منصة على الموقع الالكترونى مع وزارة الاتصالات وتكنولوكيا المعلومات ووزارة التنمية المحلية لهدف مساعدة المواطنين في التعرف علي بصمتهم الكربونية، وعمل احصائيات لاكثر المماراسات المسببة لانبعاثات الكربون والغازات الدفينة مع رفع الوعي الجماهيري.

توصيات وزارة الزراعة 1- استخدام الالات فى الري والتي تعمل بالطاقة الشمسية والرياح .2- تجريم قطع الاشجار وتوقيع عقوبة على المتعدين.3- قيام الدولة باستخدام القش والحطب فى زراعة الورق.4- استخدام كرات الظل لحماية مياه بحيرة ناصر من معدلات التبخر العالية .5- استخدام مياه البحر بدون تحلية لزراعة فصائل الهالوفيت لتحويل صحاري مصر الي غابات .

توصيات مقرري الخدمات الوزارية 1- استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى فصل المخلفات الالكترونية.2- اعادة تدوير Biomass فى تحويل الصرف الصحي لانتاج السماد.3- انتاج الوقود الهيدروجينى الاخضر من البلاستيك.