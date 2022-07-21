«تجارة القاهرة» تنظم حفل اختتام برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع الفيفا

نظمت كلية التجارة جامعة القاهرة، حفل اختتام الإصدار الرابع عشر من برنامج الإدارة الرياضية بالتعاون مع الفيفا، بحضور الأستاذ الدكتور جمال محمد شحاتة عميد كلية التجارة، والدكتور عماد الزمر مدير مركز البحوث، وعدد من قيادات كلية التجارة جامعة القاهرة، كما حضر «ڤينسينت» مدير مركز الدراسات الرياضية بالفيفا، و«Honey» مديرة الاتصالات بالفيفا.

كما حضر الحفل، إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي الرياضية، ومجموعة من طاقم العمل بالقناة، والدكتور عماد يوسف رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، وأحمد الشامي رئيس القسم الرياضي ببوابة الأهرام، ومجموعة من النقاد الرياضيين، أبرزهم خالد بيومي، علاء عزت، كريم سعيد، ومحمد عراقي.

برنامج الإدارة الرياضية

وأكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة، أهمية هذه الفعالية وهذا البرنامج، وأثنى على التعاون المثمر بين مركز البحوث والدراسات التجارية بكلية التجارة مع المركز الدولي للدراسات الرياضية CIES التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، كما أشاد بأن برنامج الإدارة الرياضية، يقدم بشكل حصري في جامعة القاهرة على مستوى جمهورية مصر العربية.

وأشار جمال، إلى ضرورة العلم في أداء كل الأعمال، بما فيها الرياضة، منوها بأن الرياضة قوة ناعمة، نسخرها لزيادة الترابط والتواصل بين دول العالم المختلفة.

أهمية الدبلومة الرياضية

وفي سياق متصل، أكد مدير المركز الدولي للدراسات الرياضية ڤينسيت، أهمية الدبلومة الرياضية، ونجاح التجربة في إصدارها الرابع عشر، مشيدا بالجهود المبذولة على كل الأصعدة.

وأضافت ديانا مديرة الدبلومة بأبو ظبي، أنها متطوقة للتجربة المصرية للبرنامج وسعيدة بما توصل إليه.

اختتم الحفل بتكريم المحاضرين المتميرزين والطلاب المتميزين وبتوزيع الشهادات على كل خريجي البرنامج وتقديم كرم ضيافة للحضور.