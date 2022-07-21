شاعر يتهم أكرم حسني بسرقة كلمات أغنية «للي» لـ محمد منير: سأقاضيه

اتهم الشاعر عادل صابر، الفنان أكرم حسني، كاتب وملحن أغنية محمد منير الجديدة «للَي»، بسرقة كلماتها من أحد مؤلفاته الشعرية التي كان كتبها منذ فترة.

عادل صابر: ملف الأغنية أمام القضاء قريبا

نشر عادل عبر صفحته الشخصية بفسبوك، قائلا: «بالتأكيد تعلمون أيها الأصدقاء بواقعة الأغنية الجديدة للفنان الكبير محمد منير التى طرحت أمس، والتي لم أعلم بها ولا بوقائعها، الا من خلال اتصال الكثير من الإعلاميين المشاهير والصحفيين، وأدباء وشعراء مصر الكبار، بعد طرح الأغنية الجديدة بساعة».

عادل صابر: لن أجرح في أي شخص

أضاف عادل: «ولا أريد أن أطيل عليكم في الموضوع، لكن أوجزه الإعلامي الشهير بالتليفزيون المصري محمد موافي على صفحتي، والأديب الكبير العالمي أحمد أبو دياب، بهذا المنشور المكثف الذي وضح فيه ما حدث، والأمر سيطرح قريبا أمام القضاء للحسم في الموضوع، وتولى القضية مكتب المحامي القدير المعروف في الأوساط الأدبية أدهم العبودي، أسد المحاكم، وهو غني عن التعريف، وله صولات وجولات فى قضاياه، دون تجريح أو هجوم على أحد».

كان محمد منير، أحيا مساء الجمعة الماضية، حفل في الإسكندرية، بعد غياب نحو 10 سنوات، عن الحفلات بالإسكندرية، وبكى منير خلال الحفل بعدما تذكر أصدقاؤه الراحلين.