أكرم حسني يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده

حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة الزعيم عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده،عيد ميلاده الثاني والثمانين، اليوم الثلاثاء، فالزعيم من مواليد 17 مايو عام 1940.

أكرم حسني يهنئ الزعيم بعد ميلاده

ونشر أكرم حسني عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة للزعيم عادل إمام، معلقا: «كل سنة وأنت بخير وصحة يا زعيم».

أكرم حسني يكشف سبب رفضه للمشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي علام»

وفي سياق آخر، كشف أكرم حسني في لقاء تلفزيوني سابق له، سبب رفضه المشاركة في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، قائلًا: «حلم أي ممثل أن يقف أمام الزعيم عادل إمام، ولكن في وقت ما عُرض عليّ المسلسل كان هناك تحضير لمسلسل ريح المدام، ورأيت أن تركيبته أقرب لي، وشعرت أنه سيقدمني بشكل أفضل، وحينها قلت لرامي إمام، إني تحت أمر عادل إمام، ولكنني أشعر بأن ريح المدام أفضل لي».

نجاح أكرم حسني في السباق الرمضاني المنقضي

وحقق أكرم حسني، نجاحا كبيرا في دراما رمضان 2022، من خلال مسلسل «مكتوب عليا»، الذي كانت تدور أحداثه حول تغير حياة جلال عندما يستيقظ في اليوم التالي، ليجد كل ما سيحدث له خلال النهار مكتوبا على جسده، فتتحول أيامه إلى سلسلة من المواقف الكوميدية.

وشارك في بطولة المسلسل أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، أحمد فهمي، بسنت النبراوي، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، جهاد عصام، ياسمين عادل، عزة لبيب، ومن تأليف ايهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.