غدا.. روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول تصدير الحبوب

أعلنت تركيا، قبل قليل، أن وفدين من روسيا وأوكرانيا سيوقعان في إسطنبول، اتفاقا لتصدير الحبوب من المواني الأوكرانية، وفقا لنبأ عاجل بثته شبكة «سكاي نيوز عربية».

روسيا وأوكرانيا توقعان اتفاقا حول تصدير الحبوب

وقالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، سيحضران مراسم التوقيع.

وقال النائب الأوكراني رستم أوميروف، في وقت سابق من اليوم، إن صادرات الحبوب العالقة في أوكرانيا، ستستأنف من ثلاثة مواني على البحر الأسود، في حال التوصل إلى اتفاق بين كييف وموسكو.

وأجرت روسيا وأوكرانيا، محادثات بوساطة تركيا والأمم المتحدة حول هذا الموضوع الحاسم للأمن الغذائي العالمي في الأيام الأخيرة، في حين ترتفع أسعار الغذاء.

صفقة الحبوب من خلال 3 مواني أوكرانية

وقال أوميروف عضو الوفد الأوكراني للصحفيين، إن الصادرات ستتم من ثلاثة مواني: أوديسا وبيفديني وتشورنومورسك.. نأمل أن نتمكن في المستقبل من توسيع الشحنات لتشمل أماكن أخرى.